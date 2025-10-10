كتبت النائبة على منصة "أكس" قائلة: "إلى الطلاب الأبطال في جامعتي سيدة اللويزة (NDU) والجامعة الأميركية (LAU) – ، ألف مبروك. أنتم التجسيد الأوضح لصوابية النهج السياسي لحزب . ما حققتموه اليوم ليس مجرد فوز انتخابي طلابي عابر، بل زلزال ديموقراطي مدو، ينم عن وعي سيادي ووطني عبرتم عنه بأصواتكم. ففي جامعةNDU ، انتصرتم بنتيجة 31 مقابل صفر، وفي جامعة LAU جبيل بنتيجة 15 مقابل صفر، وذلك في انتخابات جرت وفق النظام النسبي لا الأكثري، مما يجعل هذا الفوز أكثر دلالة وعمقا. إلى حارس الجمهورية ، أقول: تعبك لم يذهب سدى، وعرق السنين لم يهدر عبثا. ألف مبروك...".

