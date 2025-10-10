Advertisement

لبنان

بعد فوزهم بإنتخابات الـ"NDU" والـ"LAU".. رسالة من ستريدا جعجع إلى "طلاب القوات"

Lebanon 24
10-10-2025 | 13:06
كتبت النائبة ستريدا جعجع على منصة "أكس" قائلة: "إلى الطلاب الأبطال في جامعتي سيدة اللويزة (NDU) والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) – جبيل، ألف مبروك. أنتم التجسيد الأوضح لصوابية النهج السياسي لحزب القوات اللبنانية. ما حققتموه اليوم ليس مجرد فوز انتخابي طلابي عابر، بل زلزال ديموقراطي مدو، ينم عن وعي سيادي ووطني عبرتم عنه بأصواتكم. ففي جامعةNDU ، انتصرتم بنتيجة 31 مقابل صفر، وفي جامعة LAU جبيل بنتيجة 15 مقابل صفر، وذلك في انتخابات جرت وفق النظام النسبي لا الأكثري، مما يجعل هذا الفوز أكثر دلالة وعمقا. إلى حارس الجمهورية سمير جعجع، أقول: تعبك لم يذهب سدى، وعرق السنين لم يهدر عبثا. ألف مبروك...".
حزب القوات اللبنانية

الجامعة اللبنانية

القوات اللبنانية

جامعة اللبنانية

سمير جعجع

اللبنانية

الجمهوري

