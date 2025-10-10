21
لبنان
بعد فوزهم بإنتخابات الـ"NDU" والـ"LAU".. رسالة من ستريدا جعجع إلى "طلاب القوات"
Lebanon 24
10-10-2025
|
13:06
كتبت النائبة
ستريدا جعجع
على منصة "أكس" قائلة: "إلى الطلاب الأبطال في جامعتي سيدة اللويزة (NDU) والجامعة
اللبنانية
الأميركية (LAU) –
جبيل
، ألف مبروك. أنتم التجسيد الأوضح لصوابية النهج السياسي لحزب
القوات اللبنانية
. ما حققتموه اليوم ليس مجرد فوز انتخابي طلابي عابر، بل زلزال ديموقراطي مدو، ينم عن وعي سيادي ووطني عبرتم عنه بأصواتكم. ففي جامعةNDU ، انتصرتم بنتيجة 31 مقابل صفر، وفي جامعة LAU جبيل بنتيجة 15 مقابل صفر، وذلك في انتخابات جرت وفق النظام النسبي لا الأكثري، مما يجعل هذا الفوز أكثر دلالة وعمقا. إلى حارس الجمهورية
سمير جعجع
، أقول: تعبك لم يذهب سدى، وعرق السنين لم يهدر عبثا. ألف مبروك...".
الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية
Lebanon 24
الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية
11/10/2025 04:26:39
11/10/2025 04:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية تحصد المقاعد الـ31 في انتخابات طلاب NDU – زوق مصبح
Lebanon 24
القوات اللبنانية تحصد المقاعد الـ31 في انتخابات طلاب NDU – زوق مصبح
11/10/2025 04:26:39
11/10/2025 04:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من جعجع.. رسالة إلى "حزب الله"
Lebanon 24
من جعجع.. رسالة إلى "حزب الله"
11/10/2025 04:26:39
11/10/2025 04:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من حزب "القوات" زار الامين العام للطاشناق موفدا من جعجع مهنئا
Lebanon 24
وفد من حزب "القوات" زار الامين العام للطاشناق موفدا من جعجع مهنئا
11/10/2025 04:26:39
11/10/2025 04:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
16:57 | 2025-10-10
10/10/2025 04:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
Lebanon 24
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
16:50 | 2025-10-10
10/10/2025 04:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة مأسوية في صيدا.. هذا ما أعلنه أحد النواب
Lebanon 24
بعد حادثة مأسوية في صيدا.. هذا ما أعلنه أحد النواب
16:45 | 2025-10-10
10/10/2025 04:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضة استقبلت بعثة سيدات الطائرة بطلات غرب آسيا في المطار
Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضة استقبلت بعثة سيدات الطائرة بطلات غرب آسيا في المطار
16:40 | 2025-10-10
10/10/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"
Lebanon 24
إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"
16:32 | 2025-10-10
10/10/2025 04:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
23:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
16:57 | 2025-10-10
مقدمات النشرات المسائية
16:50 | 2025-10-10
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
16:45 | 2025-10-10
بعد حادثة مأسوية في صيدا.. هذا ما أعلنه أحد النواب
16:40 | 2025-10-10
وزيرة الشباب والرياضة استقبلت بعثة سيدات الطائرة بطلات غرب آسيا في المطار
16:32 | 2025-10-10
إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"
16:16 | 2025-10-10
من جامعة بيروت العربية.. "تحية لزياد الرحباني" تخليداً لذكراه
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 04:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 04:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 04:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
