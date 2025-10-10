بعد الشيباني.. مسؤول سوري بارز سيزور بيروت قريباً

قال وزير العدل عادل نصار إن "الأجواء كانت إيجابية في ما خص زيارة السوري الشيباني إلى "، حيث التقى الأخير رئيسي الجمهورية والحكومة .

وذكر نصار أنه "نتيجة لتلك الأجواء، سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل في بينه وبين نظيره السوري مظهر الويس لإستكمال المفاوضات وتسريع كامل الملفات التي تمت مناقشتها سابقاً بين الوفدين السوري واللبناني بشكل فعال"، وأضاف: "ترجمةً لذلك ستتكثف متابعة كافة الملفات والمعاملات ابتداء من الأسبوع المقبل".