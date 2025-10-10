Advertisement

لبنان

بعد الشيباني.. مسؤول سوري بارز سيزور بيروت قريباً

Lebanon 24
10-10-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1427877-638957309404233462.jpg
Doc-P-1427877-638957309404233462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير العدل عادل نصار إن "الأجواء كانت إيجابية في ما خص زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان"، حيث التقى الأخير رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام.
Advertisement
 
 
وذكر نصار أنه "نتيجة لتلك الأجواء، سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل في بيروت بينه وبين نظيره السوري مظهر الويس لإستكمال المفاوضات وتسريع كامل الملفات التي تمت مناقشتها سابقاً بين الوفدين السوري واللبناني بشكل فعال"، وأضاف: "ترجمةً لذلك ستتكثف متابعة كافة الملفات والمعاملات ابتداء من الأسبوع المقبل".
 
 
كذلك، أعلن نصار أن "الاجتماعات التي شارك بها في لقاءي بعبدا والقصر الحكومي تطرقت الى موضوع الموقوفين والمساجين السوريين"، مشيراً إلى أنه "كان هناك إصرار من قبله على ايداع القضاء اللبناني كافة المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالاغتيالات التي ارتكبت في عهد النظام السابق والارتكابات والاعمال الأمنية، وملف المخفيين قسراً".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي في واشنطن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية
lebanon 24
11/10/2025 04:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصير أوستن تايس... مسؤول سوريّ بارز يكشف أسراراً مهمّة في بيروت
lebanon 24
11/10/2025 04:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور تركيا اليوم
lebanon 24
11/10/2025 04:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق إسرائيلي سوري قريب.. وهذه أبرز بنوده
lebanon 24
11/10/2025 04:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

جوزاف عون

نواف سلام

الجمهوري

جمهورية

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-10
16:50 | 2025-10-10
16:45 | 2025-10-10
16:40 | 2025-10-10
16:32 | 2025-10-10
16:16 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24