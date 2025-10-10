عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي

زارت الهيئة الإدارية لـ"ملتقى " برئاسة فوزي زيدان سفير وليد بخاري الذي جدد التأكيد على "ثوابت السياسة الخارجية تجاه العربية، واللبنانية خصوصاً"، مؤكداً "دعم بلاده للشرعية ومؤسساتها الدستورية، وانتظام عملها لما فيه عودة للعب دوره الريادي والحيوي في المنطقة".

بدوره، تحدث زيدان فقال: "لقد أبلغنا السفير بخاري شكرنا وامتناننا على وقوف ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان، إلى جانب لبنان في عثراته وملماته، ومساعدته في تخطي أزماته، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي له، وتوفير فرص عمل لعشرات آلاف اللبنانيين يعيشون بكرامة بين أهلهم يدعمون اقتصاد بلدهم ويمدون عائلاتهم بمقومات الحياة".





أضاف: "أثبتت المملكة على مر العصور حرصها على استقلال لبنان وسيادته وازدهاره وأمنه، وأنها الملاذ الآمن، والحضن الدافىء، لكل اللبنانيين، ومساندتها القضايا العربية، وفي مقدمها قضية فلسطين، وكان آخر ما حققته جهودها اعتراف العالم بدولة فلسطين".





وأثنى على "نشاط السفير بخاري المتواصل وحركته الدؤوبة على الساحة "، وحيا "جهوده المباركة في تعزيز العلاقات الأخوية بين لبنان ومملكة الخير والكرامة، وتقوية روابط المحبة بين الشعبين الشقيقين"، متمنيا "أن تثمر جهود معاليه في عودة الاستثمارات السعودية إلى لبنان والسياح السعوديين إلى ربوعه"، سائلا الله "أن يوفقه في مهماته ويسدد خطاه".





وأشار زيدان إلى أن "ملتقى بيروت يحيي الرؤية الاقتصادية السديدة للأمير محمد بن سلمان في تنويع مصادر إيرادات المملكة، وخلق فرص جديدة لمواطنيها، وتطوير الحياة في المملكة عبر مبادرات رؤية 2030 لإنشاء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر"، داعيا المولى "أن يوفقه في مسيرته النهضوية ويحفظه من شرور الأعداء".





وإثر ذلك، كان حوار بين السفير بخاري وأعضاء الوفد.