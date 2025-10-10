سليمان زار بكركي: حان الوقت للعودة إلى التزام ما أطلقه الراعي بشأن الحياد

زار الرئيس ميشال سليمان، البطريرك .

وعلى الأثر، قال سليمان: "في اللقاء مع البطريرك ، تتضح الرؤية وتتكشف الدروب المؤدية إلى الإنقاذ والسيادة. لقد حان الوقت للعودة إلى الحياد الناشط، الذي أطلقه الكاردينال الراعي في مذكرته في 7 آب 2020".





وأوضح أن "الحياد لا يشكل هزيمة لأي فريق، بل هو انتصار للوحدة الوطنية ولتعافي الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن "الحياد يفتح أمام شباب الإبداع والتألّق، ويمنحهم فرصة لبناء مستقبل يليق بقدراتهم وطموحاتهم"، وقال: "حان الوقت، فإلى متى الانتظار؟".