لبنان
سليمان زار بكركي: حان الوقت للعودة إلى التزام ما أطلقه الراعي بشأن الحياد
Lebanon 24
10-10-2025
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار الرئيس ميشال سليمان، البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
.
وعلى الأثر، قال سليمان: "في اللقاء مع البطريرك
الراعي
، تتضح الرؤية وتتكشف الدروب المؤدية إلى الإنقاذ والسيادة. لقد حان الوقت للعودة إلى
التزام
الحياد الناشط، الذي أطلقه الكاردينال الراعي في مذكرته في 7 آب 2020".
وأوضح أن "الحياد لا يشكل هزيمة لأي فريق، بل هو انتصار للوحدة الوطنية ولتعافي الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن "الحياد يفتح أمام شباب
لبنان
آفاق
الإبداع والتألّق، ويمنحهم فرصة لبناء مستقبل يليق بقدراتهم وطموحاتهم"، وقال: "حان الوقت، فإلى متى الانتظار؟".
أضاف: "دعونا نتخلى عن الشعارات التي تخدم صراعات المحاور على النفوذ وتجاذبات المصالح الدولية، والتي في المحصلة تصب في مصلحة اسرائيل. تعالوا نعيد بناء الدولة وإعمار بلداتنا والبنى التحتية، بدل أن يعيد كل فريق منا بناء قوة فريقه. كفى انزلاقا في لعبة الأمم التي لم تجلب لنا سوى الهزائم والانهيار الاقتصادي".
