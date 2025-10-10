Advertisement

الراعي خلال إطلاق مشروع "نرنم عمانوئيل" من بكركي: سنصلي معكم لأجل سلام لبنان

10-10-2025 | 13:47
رعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إطلاق مشروع "نرنم عمانوئيل"  أطول رسيتال ميلادي في العالم ، 170 ساعة ترنيم مباشر على الهواء للدخول في موسوعة غينس العالمية، خلال احتفال اقيم مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي.
وبمبادرة من المرنمة رولا عقيقي واحتضان كامل من ثانوية القلبين الأقدسين مع الأخت نوال عقيقي، واستعداد كامل من لجنة الأهل في المدرسة برئاسة المحامية داني عقيقي، ودعم بلدية ومخاتير وكهنة بلدة ورعية كفردبيان، انطلق مشروع "نرنم عمانوئيل" استعدادًا لإدخال لبنان مرة جديدة في موسوعة غينس للأعمال الرائدة والفريدة عالمياً.


ونال المشروع إعجاب البطريرك الراعي فمنح أصحاب الفكرة البركة ووافق على "رعاية المشروع بفخر واعتزاز وتشجيع لكل من يعمل لإعلاء اسم لبنان ومواهب اللبنانيين ،خاصة أن ريع المشروع سوف يعود بالدعم الكامل لأصحاب الإحتياجات الخاصة في لبنان".
 

وحضر الاحتفال الإعلامي هيثم العجم ممثلاً وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وحشد من رجال الدين والمجتمع والإعلام والفن، وقدمته الإعلامية يارا ضرغام. وتضمن كلمات لصاحبة الفكرة ورئيسة المدرسة، ووثائقيا ابرز تفاصيل إتمام المشروع حسب شروط "غينس" بأجواء ميلادية فريدة من نوعها، والدعوة مفتوح لكل جوقات لبنان ومرنميه للاشتراك في هذه المشروع.


وتضمن الإحتفال ترانيم مع المرنمة ماريان سعيد وزوجها العازف شربل الهراوي.


وكانت كلمة للراعي شجع فيها "هذا المشروع الراقي" وقال: "أنتم بما تقومون به في هذا المشروع الرائد ،ترفعون اسم لبنان والكنيسة وتزرعون في كل من يشاهدكم ويسمعكم روح ميلاد عمانوئيل (الله معنا) الحاضر معنا ومعكم في كل زمان ومكان، والراغب في أن يكون وطننا حقًا وطن الرسالة والعلم والفن والحضارة، لبنان المنارة وكنارة الروح الذي يصلي فينا وفيكم بأنّاة لا توصف، معكم سوف يحتفل لبنان والعالم بميلاد جديد في هذا الرسيتال الضخم والمستمر من 16 ولغاية 23 كانون الأول القادم على مسرح ثانوية القلبين الأقدسين في كفردبيان ،هذا الصرح العزيز على قلوب اللبنانيين والذي طالما كان وما زال ،رائدًا في العلم والعمل لأجل تمجيد اسم الرب وصون كرامة الإنسان".


وختم: "سوف نكون معكم، أول الحاضرين، نرنم ونصلي معكم لأجل سلام لبنان والشرق والعالم".
 
 
 
