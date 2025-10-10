هاشم يكشف سبب عدم لقاء الشيباني ببرّي

Advertisement

وسأل هاشم: "هل أطلقت رصاصة منذ إتفاق وقف إطلاق النار؟ وهناك اليوم أرض محتلة وأين إلتزام العدو؟".واعتبر أنّه "اذا بقي الاسرائيلي مستمرا بنفس المنهجية وعقلية السيطرة والاحتلالات فان السلاح يجب أن يبقى".تابع: "ما يحصل في غزة ليس وليد الساعة وبنود الإتفاق رغم العناوين ليست واضحة بعد".