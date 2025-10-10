Advertisement

لبنان

هاشم يكشف سبب عدم لقاء الشيباني ببرّي

Lebanon 24
10-10-2025 | 15:35
Doc-P-1427887-638957338314354189.jpg
Doc-P-1427887-638957338314354189.jpg photos 0
كشف النائب قاسم هاشم، ان "وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني لم يطلب موعدا للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي وكل المباحثات التي جرت منذ سقوط النظام عنوانها الموقوفين السوريين وهو أتى الى لبنان لذلك". 
وسأل هاشم: "هل أطلقت المقاومة رصاصة منذ إتفاق وقف إطلاق النار؟ وهناك اليوم أرض محتلة وأين إلتزام العدو؟".

واعتبر أنّه "اذا بقي الاسرائيلي مستمرا بنفس المنهجية وعقلية السيطرة والاحتلالات فان السلاح يجب أن يبقى".  

تابع: "ما يحصل في غزة ليس وليد الساعة وبنود الإتفاق رغم العناوين ليست واضحة بعد". 


وزير الخارجية السوري

النائب قاسم هاشم

وزير الخارجية

سعد الشيب

نبيه برّي

المقاومة

الشيباني

