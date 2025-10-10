احتفال تأبيني ليمنى شري في الرملة البيضاء برعاية وزير الاعلام

أقيم مساء اليوم، في فندق "لانكاستر إيدن باي" - ، حفل تأبين الإعلامية ، عربون وفاء تحت عنوان "دين ووفا"، برعاية ممثلاً بالإعلامية نورما ، لوجوده خارج .

Advertisement





وحضر حشد من الإعلاميين والإعلاميات والفنانين، والمثقفين وزملاء للراحلة، لاسيما الذين رافقوها خلال فترة عملها في " "، وأفراد العائلة.





واستذكر المشاركون عبر كلمات ألقيت وفيديوهات بثت في القاعة، إنجازات شري، ومساهمتها في نقل إسم لبنان وصورته الجميلة إلى العالم، إلى جانب تقديمها الثقافة والفن والمهرجانات والعربية بأبهى صورة.

