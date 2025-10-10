Advertisement

لبنان

احتفال تأبيني ليمنى شري في الرملة البيضاء برعاية وزير الاعلام

Lebanon 24
10-10-2025 | 16:13
أقيم مساء اليوم، في فندق "لانكاستر إيدن باي" - الرملة البيضاء، حفل تأبين الإعلامية يمنى شري، عربون وفاء تحت عنوان "دين ووفا"، برعاية وزير الإعلام بول مرقص ممثلاً بالإعلامية نورما أبو زيد، لوجوده خارج لبنان.
وحضر حشد من الإعلاميين والإعلاميات والفنانين، والمثقفين وزملاء للراحلة،  لاسيما الذين رافقوها خلال فترة عملها في "تلفزيون المستقبل"، وأفراد العائلة.
 


واستذكر المشاركون عبر كلمات ألقيت وفيديوهات بثت في القاعة، إنجازات شري، ومساهمتها في نقل إسم لبنان وصورته الجميلة إلى العالم، إلى جانب تقديمها الثقافة والفن والمهرجانات اللبنانية والعربية بأبهى صورة.
 
 

واختتم الاحتفال بدعوة الحضور إلى الوقوف وقفة وفاء وتقدير لاسم ترك بصمة لن تنسى في مسيرة الإعلام العربي.  
