من جامعة بيروت العربية.. "تحية لزياد الرحباني" تخليداً لذكراه

نظمت إدارة العلاقات العامة والتواصل في "جامعة العربية"، حفلاً موسيقياً بقيادة المايسترو اندريه الحاج وفرقته بعنوان "تحية لزياد" تخليداً لذكراه، و"استعادة لإرثه الذي ما زال ينبض في وجدان الأجيال".

Advertisement



حضر الحفل النائبان إبراهيم منيمنة وملحم خلف، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة ، نقيب الفنانين التشكيليين اللبنانيين ، الشاعر هنري ، رئيس "اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير- إرادة" لؤي ملص، أمين عام الجامعة عمر ، الجامعة، مديرو الجامعة وحشد من أصدقاء زياد ومحبيه.





وفي كلمة لها، قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل زينة العريس: "لقد خسر والوطن العربي فناناً شامخاً، صوتاً لم يعرف المساومة، فكراً منحازاً للإنسان والعدالة، موسيقاه اثمرت في قلوبنا ابداعا، وأغنت عقولنا ثقافة، مسرحياته اضحكتنا حتى الإحساس بالوجع".