لبنان

من جامعة بيروت العربية.. "تحية لزياد الرحباني" تخليداً لذكراه

Lebanon 24
10-10-2025 | 16:16
نظمت إدارة العلاقات العامة والتواصل في "جامعة بيروت العربية"، حفلاً موسيقياً بقيادة المايسترو اندريه الحاج وفرقته بعنوان "تحية لزياد" تخليداً لذكراه، و"استعادة لإرثه الذي ما زال ينبض في وجدان الأجيال".
حضر الحفل النائبان إبراهيم منيمنة وملحم خلف، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة عمار حوري، نقيب الفنانين التشكيليين اللبنانيين نزار ضاهر، الشاعر هنري زغيب، رئيس "اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير- إرادة" لؤي ملص، أمين عام الجامعة عمر حوري، عمداء الجامعة، مديرو الجامعة وحشد من أصدقاء زياد الرحباني ومحبيه.


وفي كلمة لها، قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل في الجامعة زينة العريس: "لقد خسر لبنان والوطن العربي فناناً شامخاً، صوتاً لم يعرف المساومة، فكراً منحازاً للإنسان والعدالة، موسيقاه اثمرت في قلوبنا ابداعا، وأغنت عقولنا ثقافة، مسرحياته اضحكتنا حتى الإحساس بالوجع".
 

وإثر ذلك، بدأ الاحتفال الموسيقي حيث صدح المسرح بـ25 أغنية أعادت الحضور إلى إبداع زياد وفرادته.

 
