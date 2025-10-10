Advertisement

لبنان

إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"

Lebanon 24
10-10-2025 | 16:32
فازت المخرجة كريستين وليد طنوس، ابنة بلدة تنورين، بجائزة أفضل فيلم قصير في "مهرجان كان العالمي" للأفلام (آب 2025) عن فيلمها "منسبح... ما منسبح".
ويحكي الفيلم قصة الشاب عمر الذي تطارده ذكرى غرق والديه، ويسعى إلى تجاوز خوفه من المياه من خلال تعليم شقيقته الصغيرة السباحة، محوّلًا الألم إلى أمل.
 

وقد صُوّرت مشاهد الفيلم في بلدة تنورين، ما أضاف لمسة محلية أصيلة للعمل، وسلط الضوء على قدرة السينما اللبنانية على المنافسة على الساحة العالمية.
