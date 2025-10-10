إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"

فازت المخرجة كريستين وليد ، ابنة بلدة ، بجائزة أفضل فيلم قصير في "مهرجان كان العالمي" للأفلام (آب 2025) عن فيلمها "منسبح... ما منسبح".

ويحكي الفيلم قصة الشاب عمر الذي تطارده ذكرى غرق والديه، ويسعى إلى تجاوز خوفه من المياه من خلال تعليم شقيقته الصغيرة السباحة، محوّلًا الألم إلى أمل.

