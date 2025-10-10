وزيرة الشباب والرياضة استقبلت بعثة سيدات الطائرة بطلات غرب آسيا في المطار

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان والنائبة حليمة القعقور، بعثة منتخب السيدات بطلات مسابقة غرب آسيا في الطائرة العائدة من العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم، في قاعة الوصول في بمطار الدولي في .

Advertisement





وعادت البعثة عبر طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط- الخطوط الجوية "، يرافقها اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، ورئيس البعثة مدير المنتخبات الوطنية ميشال فرح ومحاسب الاتحاد ناجي والحكم الدولي حنا الزيلع. وفي قاعة الوصول تواجدت فرقة موسيقية احتفت بالبطلات الى جانب مشجعين واهالي اللاعبات، ونائب رئيس الاتحاد أسعد النخل والامين العام عساف مهنا وعضو اللجنة الادارية غسان قزيحة.