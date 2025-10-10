Advertisement

لبنان

وزيرة الشباب والرياضة استقبلت بعثة سيدات الطائرة بطلات غرب آسيا في المطار

Lebanon 24
10-10-2025 | 16:40
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان والنائبة حليمة القعقور، بعثة منتخب السيدات بطلات مسابقة غرب آسيا في الكرة الطائرة العائدة من العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم، في قاعة الوصول في بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وعادت البعثة عبر طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط- الخطوط الجوية اللبنانية"، يرافقها رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، ورئيس البعثة مدير المنتخبات الوطنية ميشال فرح ومحاسب الاتحاد ناجي باسيل والحكم الدولي حنا الزيلع. وفي قاعة الوصول تواجدت فرقة موسيقية احتفت بالبطلات الى جانب مشجعين واهالي اللاعبات، ونائب رئيس الاتحاد أسعد النخل والامين العام عساف مهنا وعضو اللجنة الادارية غسان قزيحة.
 
 


 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24