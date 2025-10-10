بعد حادثة مأسوية في صيدا.. هذا ما أعلنه أحد النواب

تابع النائب ، بحسب بيان صادر عن مكتبه، قضية وفاة أحد عمّال بلدية والذي توفي نتيجة أزمة قلبية، بعدما تعذّر ادخاله الى أحد مراكز العلاج التي تمتلك الإمكانات الطبية للتدخل على الشرايين الإكليلية.

وأجرى البزري سلسلة اتصالات شملت كلا من العامة ركان ، ورئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، ورئيس في البلدية تيسير الزعتري، لمتابعة ملابسات الحادث، والتأكد من أسباب عدم السماح للمواطن بتلقي العلاج اللازم، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المأسوية في .





كذلك، طالب البزري خلال اتصاله بوزير الصحة بإنشاء مركز متخصص لأمراض القلب في إحد في مدينة صيدا، لتأمين الرعاية الصحية الطارئة للمواطنين.





ووعد وزير الصحة - بحسب البيان - بمتابعة الموضوع والتحقيق في ملابساته وباجراء الاتصالات اللازمة مع بهدف رصد الموازنة الضرورية لإنشاء مختبر خاص ومركز لمعالجة أمراض القلب والقسطرة (الشرايين الإكليلية) في أحدى المستشفات الحكومية في صيدا بالسرعة القصوى.

