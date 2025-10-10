21
لبنان
بعد حادثة مأسوية في صيدا.. هذا ما أعلنه أحد النواب
Lebanon 24
10-10-2025
|
16:45
تابع النائب
عبد الرحمن البزري
، بحسب بيان صادر عن مكتبه، قضية وفاة أحد عمّال بلدية
صيدا
والذي توفي نتيجة أزمة قلبية، بعدما تعذّر ادخاله الى أحد مراكز العلاج التي تمتلك الإمكانات الطبية للتدخل على الشرايين الإكليلية.
وأجرى البزري سلسلة اتصالات شملت كلا من
وزير الصحة
العامة ركان
ناصر الدين
، ورئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، ورئيس
لجنة الصحة
في البلدية تيسير الزعتري، لمتابعة ملابسات الحادث، والتأكد من أسباب عدم السماح للمواطن بتلقي العلاج اللازم، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المأسوية في
المستقبل
.
كذلك، طالب البزري خلال اتصاله بوزير الصحة بإنشاء مركز متخصص لأمراض القلب في إحد
المستشفيات الحكومية
في مدينة صيدا، لتأمين الرعاية الصحية الطارئة للمواطنين.
ووعد وزير الصحة - بحسب البيان - بمتابعة الموضوع والتحقيق في ملابساته وباجراء الاتصالات اللازمة مع
مجلس الإنماء والإعمار
بهدف رصد الموازنة الضرورية لإنشاء مختبر خاص ومركز لمعالجة أمراض القلب والقسطرة (الشرايين الإكليلية) في أحدى المستشفات الحكومية في صيدا بالسرعة القصوى.
وقد شكر البزري لناصر الدين، سرعة تجاوبه وتلبيته مطالب المدينة. كما وشكر لرئيس اللجنة الصحية في بلدية صيدا جهودها.
