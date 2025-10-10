21
لبنان
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
Lebanon 24
10-10-2025
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو "
كتلة الوفاء
للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، ان "
الشهداء
الذين سقطوا في سبيل القضية
الفلسطينية
هم مَن أعاد للأمة عزّتها وكرامتها، وما نعيشه اليوم هو ثمرة تضحياتهم وصبر عائلاتهم".
وخلال إحياء "
حزب الله
" وأهالي بلدة النبي شيت الذكرى السنوية الأولى لشهداء "معركة أولي البأس"، قال الموسوي: "إننا سنحمل راية
المقاومة
حتى تحقيق النصر الكامل، فنحن أمام قضيّة وجود لا حدود، وإسرائيل كيان شرّ مطلق، كما قال الإمام السيد
موسى الصدر
، وهي غدة سرطانية كما وصفها الإمام الخميني، ولا يمكن لأي كلام أو خطاب أن يتجاوز هذين التوصيفين الحاسمين".
ورأى أن "المقاومة الإسلامية جسّدت المعنى الحقيقي للالتزام بنهج أهل البيت، وجعلت من
فلسطين
بوصلتها الأولى، ونحن نفتخر أننا أبناء هذا النهج ورفقاء درب الشهداء. كل من تخاذل أو صمت عن مجازر غزة شريك في الجريمة، والموقف الحقيقي هو إلى جانب المقاومة التي تقدم
الدم
دفاعًا عن الأمة".
وأردف: "كل محاولات فرض الذل على أمتنا، سواء من الأميركي أو من حلفائه في المنطقة، ستتحطم أمام إرادة شعوبنا، أمام دماء الشهداء، وأمام صبر الأمهات والآباء الذين قدّموا أبناءهم فداءً للكرامة والعزة".
وختم الموسوي: "نحن لن نبدل تبديلًا، ولن نخذل هذه الدماء الطاهرة، وسنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل؛ لأن خيارنا هو كربلاء، ونداءنا الدائم: هيهات منا الذلة".
