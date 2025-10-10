Advertisement

لبنان

تفاصيل جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان

Lebanon 24
10-10-2025 | 22:31
A-
A+
Doc-P-1427945-638957579020649786.jpg
Doc-P-1427945-638957579020649786.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشكل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، بين 30 تشرين الثاني و 2 كانون الأوّل 2025، علامةً على مدى عنايته بلبنان، وتأتي مباشرةً بعد مشاركته في تركيا في الاحتفال بمرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية.
Advertisement
وأفادت مرجعيّة كنسيّة رفيعة المستوى "نداء الوطن" بأن البطاركة الكاثوليك سيكونون إلى جانب قداسته في زيارته إلى تركيا، على أن يرافقوه إلى بيروت. وفي صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي، سيكون في استقبال البابا فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، قبل انتقاله إلى قصر بعبدا لعقد اللقاء الأوّل مع كلّ من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ثمّ إلى الصرح البطريركي في بكركي للقاء غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ويتبع ذلك، على مدى يومين، مسارٌ من اللقاءات مع المرجعيّات الروحيّة الكاثوليكيّة خصوصًا والمسيحيّة عمومًا، وفق برنامجٍ تؤكّده الدوائر الفاتيكانيّة بنسبة 90 %، على أن يبيت الحبر الأعظم في السفارة البابوية في حريصا.
وفي سياق التحضيرات، أكّد مصدر كنسيّ رفيع أن اللجنة الفاتيكانيّة التي وصلت إلى بيروت خلال اليومين الماضيين، جالت على المرجعيّات الدينيّة والرسميّة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل. وشملت الجولة زيارة رئيس دير مار مارون - عنايا الأب ميلاد طربيه، حيث جرى تثبيت موعد الزيارة إلى الدير وضريح القدّيس شربل في الأوّل من كانون الأوّل. كما حُسم إطار لقاء الشبيبة في بكركي لجهة المكان والصلوات التي ستُتلى، وقد أُبلغت اللجانُ المنظِمة في بيروت النصوصَ المقترحة من الدوائر الفاتيكانيّة، بما فيها المقاطع الإنجيليّة المخصّصة للمناسبة. وتفيد المعلومات أن البابا طلب شخصيًّا إعداد مجموعة أسئلة يوجّهها إليه شبّانٌ وشابّات خلال اللقاء، على أن يخصّهم برسالةٍ تمتدّ قرابة 20 دقيقة.
تنظيميًّا، تتكثف اجتماعات اللجان اللبنانيّة بعد تثبيت الإعلان الفاتيكانيّ، حيث تتابع السيدة الأولى نعمت عون والمطران ميشال عون مباشرةً كلّ التحضيرات الرسميّة. وقد حُسم خيار منح النقل المباشر الحصريّ لتلفزيون لبنان الذي سيتولّى بدوره التوزيع والتنسيق مع سائر المحطّات، كما يجري إعداد لائحة من المختصّين بخبراتٍ فاتيكانيّة لمنحهم حصريّة المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، بما يضمن ظهورًا إعلاميًّا منضبطًا وموحّدًا.

أما البرنامج الذي بات مؤكّدًا بنسبة 90 %، فتتوزع محطّاته على الشكل الآتي:
• قدّاس احتفاليّ جامع في بيروت يوم الأحد 2 كانون الأوّل قبل عودة البابا إلى الفاتيكان، والمكان قيد الحسم، على أن يكون على الأرجح في الواجهة البحريّة للعاصمة.
• لقاء الشبيبة في بكركي الذي يتولّى التحضير له المطران جوزيف النفاع إلى جانب لجنة منظمة، ويتضمّن صلواتٍ ونصوصًا إنجيليّة وأسئلة يوجّهها شبّانٌ إلى الأب الأقدس، تعقبها رسالةٌ خاصّة منه إلى الجيل الجديد.
• لقاء الكهنة والرهبان والراهبات في بازيليك سيّدة لبنان - حريصا، في سياق تثبيت الشركة الكنسيّة ودعم الرسالات الرعويّة في الظروف الراهنة.
• لقاء إسلامي - مسيحي في وسط بيروت يضمّ أكثر من أربعين مرجعيّة روحيّة، في تأكيدٍ على الدور اللبنانيّ بوصفه مساحةَ تلاقٍ وحوار.
• زيارة خاصّة إلى دير ومستشفى الصليب في جلّ الديب - بقنايا تقديرًا لمسيرة هذه المؤسّسة والرهبانيّة في خدمة ذوي الأمراض العقليّة والنفسيّة.
• زيارة خاصة إلى دير مار مارون - عنايا وضريح القدّيس شربل في الأوّل من كانون الأوّل، في محطّةٍ تعبيريّة عن مكانة القدّيس شربل في وجدان الكنيسة الجامعة وانتشاره في العالم.
مواضيع ذات صلة
يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل
lebanon 24
11/10/2025 13:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هذا آخر ما كُشف عن زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان غداً
lebanon 24
11/10/2025 13:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستعيد لبنان رسالته مع زيارة البابا؟
lebanon 24
11/10/2025 13:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادات فاتيكانية هادئة لبلورة زيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
11/10/2025 13:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

ميشال عون

نبيه بري

الجمهوري

الحريري

بيروت

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2025-10-11
06:22 | 2025-10-11
05:57 | 2025-10-11
05:54 | 2025-10-11
05:48 | 2025-10-11
05:46 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24