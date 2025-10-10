تفاصيل جديدة عن زيارة البابا إلى لبنان

Advertisement

تشكل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى ، بين 30 تشرين الثاني و 2 كانون الأوّل 2025، علامةً على مدى عنايته بلبنان، وتأتي مباشرةً بعد مشاركته في في الاحتفال بمرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية.وأفادت مرجعيّة كنسيّة رفيعة المستوى "نداء الوطن" بأن البطاركة الكاثوليك سيكونون إلى جانب قداسته في زيارته إلى تركيا، على أن يرافقوه إلى . وفي صالون الشرف في مطار رفيق الدولي، سيكون في استقبال البابا فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، قبل انتقاله إلى قصر بعبدا لعقد اللقاء الأوّل مع كلّ من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب ، ثمّ إلى الصرح البطريركي في بكركي للقاء غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ويتبع ذلك، على مدى يومين، مسارٌ من اللقاءات مع المرجعيّات الروحيّة الكاثوليكيّة خصوصًا والمسيحيّة عمومًا، وفق برنامجٍ تؤكّده الدوائر الفاتيكانيّة بنسبة 90 %، على أن يبيت الحبر الأعظم في السفارة البابوية في حريصا.وفي سياق التحضيرات، أكّد مصدر كنسيّ رفيع أن اللجنة الفاتيكانيّة التي وصلت إلى بيروت خلال اليومين الماضيين، جالت على المرجعيّات الدينيّة والرسميّة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل. وشملت الجولة زيارة رئيس دير مار مارون - عنايا الأب ميلاد طربيه، حيث جرى تثبيت موعد الزيارة إلى الدير وضريح القدّيس شربل في الأوّل من كانون الأوّل. كما حُسم إطار لقاء الشبيبة في بكركي لجهة المكان والصلوات التي ستُتلى، وقد أُبلغت اللجانُ المنظِمة في بيروت النصوصَ المقترحة من الدوائر الفاتيكانيّة، بما فيها المقاطع الإنجيليّة المخصّصة للمناسبة. وتفيد المعلومات أن البابا طلب شخصيًّا إعداد مجموعة أسئلة يوجّهها إليه شبّانٌ وشابّات خلال اللقاء، على أن يخصّهم برسالةٍ تمتدّ قرابة 20 دقيقة.تنظيميًّا، تتكثف اجتماعات اللجان اللبنانيّة بعد تثبيت الإعلان الفاتيكانيّ، حيث تتابع السيدة الأولى نعمت عون والمطران مباشرةً كلّ التحضيرات الرسميّة. وقد حُسم خيار منح النقل المباشر الحصريّ لتلفزيون لبنان الذي سيتولّى بدوره التوزيع والتنسيق مع سائر المحطّات، كما يجري إعداد لائحة من المختصّين بخبراتٍ فاتيكانيّة لمنحهم حصريّة المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، بما يضمن ظهورًا إعلاميًّا منضبطًا وموحّدًا.أما البرنامج الذي بات مؤكّدًا بنسبة 90 %، فتتوزع محطّاته على الشكل الآتي:• قدّاس احتفاليّ جامع في بيروت يوم الأحد 2 كانون الأوّل قبل عودة البابا إلى الفاتيكان، والمكان قيد الحسم، على أن يكون على الأرجح في الواجهة البحريّة للعاصمة.• لقاء الشبيبة في بكركي الذي يتولّى التحضير له المطران جوزيف النفاع إلى جانب لجنة منظمة، ويتضمّن صلواتٍ ونصوصًا إنجيليّة وأسئلة يوجّهها شبّانٌ إلى الأب الأقدس، تعقبها رسالةٌ خاصّة منه إلى الجيل الجديد.• لقاء الكهنة والرهبان والراهبات في بازيليك سيّدة لبنان - حريصا، في سياق تثبيت الشركة الكنسيّة ودعم الرسالات الرعويّة في الظروف الراهنة.• لقاء إسلامي - مسيحي في وسط بيروت يضمّ أكثر من أربعين مرجعيّة روحيّة، في تأكيدٍ على الدور اللبنانيّ بوصفه مساحةَ تلاقٍ وحوار.• زيارة خاصّة إلى دير ومستشفى الصليب في جلّ الديب - بقنايا تقديرًا لمسيرة هذه المؤسّسة والرهبانيّة في خدمة ذوي الأمراض العقليّة والنفسيّة.• زيارة خاصة إلى دير مار مارون - عنايا وضريح القدّيس شربل في الأوّل من كانون الأوّل، في محطّةٍ تعبيريّة عن مكانة القدّيس شربل في وجدان الكنيسة الجامعة وانتشاره في العالم.