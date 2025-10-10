Advertisement

لبنان

بالفيديو: دمار هائل في المصيلح عقب الغارات الاسرائيلية فجراً

Lebanon 24
10-10-2025 | 23:52
نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم السبت عدوانا جويا مستهدفا بأكثر من 12 غارة محيط اوتوستراد مصيلح النجارية والوادي المحاذي له ما تسبب بدمار هائل في المنطقة وبعدد من المنشآت الصناعية وبقطع الاوتوستراد وسقوط شهيد سوري الجنسية يُدعى حازم كبول مقيم في عين قنيا ـ حاصبيا وعدد من الجرحى بينهم نساء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
كما تضررت شبكة الكهرباء وخطوط التوتر العالي  بفعل الغارات المعادية. 
 
وقام رجال الدفاع المدني برفع الانقاض وفتح اوتوستراد الزهراني المصيلح.
 
فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين اثنين يرجح انهما من عمال المعارض التي استهدفها العدوان الجوي الاسرائيلي في منطقة مصيلح فجرا الذي 
 
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي ان قواته هاجمت موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان كان يستخدم لإعادة بناء قدرات الحزب. 
 
ولاحقا أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت منطقة المصيلح أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيون من بينهم سيدتان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

جنوب لبنان

الإسرائيلي

لبنان 24

حزب الله

إسرائيل

lebanon

