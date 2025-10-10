بالفيديو: دمار هائل في المصيلح عقب الغارات الاسرائيلية فجراً

دمار هائل نتيجة الغارات الاسرائيلية فجر اليوم على منطقة المصيلح https://t.co/mo6ASjCfQw#lebanon24 pic.twitter.com/QR8gilzjtT
— lebanon 24 (@Lebanon24) October 11, 2025
دمار هائل نتيجة الغارات الاسرائيلية فجر اليوم على منطقة المصيلح https://t.co/mo6ASjCfQw#lebanon24 pic.twitter.com/QR8gilzjtT
اضرار جسيمة نتيجة الغارات الاسرائيلية على طريق المصيلح#lebanon24https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/2PtHVI0iAM
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 11, 2025
اضرار جسيمة نتيجة الغارات الاسرائيلية على طريق المصيلح#lebanon24https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/2PtHVI0iAM