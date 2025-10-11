بعملية نوعية.. توقيف شخص في المنية قتل شقيقه قبل نحو شهرين

Advertisement

تمكنت مفرزة استقصاء من توقيف المدعو "خ.ف" الذي أقدم على قتل شقيقه قبل نحو شهرين، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد جرى توقيف القاتل في منطقة في عملية وصفت بالنوعية.