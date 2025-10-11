Advertisement

بعملية نوعية.. توقيف شخص في المنية قتل شقيقه قبل نحو شهرين

Lebanon 24
11-10-2025 | 00:17
تمكنت مفرزة استقصاء الشمال من توقيف المدعو "خ.ف" الذي أقدم على قتل شقيقه قبل نحو شهرين، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد جرى توقيف القاتل في منطقة المنية شمال لبنان في عملية وصفت بالنوعية. 


