جريح بإشكال ليلا في القبة ـ طرابلس

وقع إشكال ليلا في بقرب الانوار في ـ تطوّر إلى إطلاق نار من أسلحة حربية ما أدى إلى إصابة شخص يُدعى "أ.ج" بجروح طفيفة، وفق ما أفادت مندوبة " .وتم نقل المًصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة حيث وُصفت حالته بالمستقرة.وسادت حالة من الخوف والهلع بين الأهالي نتيجة إطلاق النار الكثيف، فيما انتشرت وحدات من الجيش في المكان وعملت على إعادة الهدوء وبسط الأمن.