لبنان
جريح بإشكال ليلا في القبة ـ طرابلس
Lebanon 24
11-10-2025
|
00:19
وقع إشكال ليلا في
شارع الأرز
بقرب
مسجد
الانوار في
منطقة القبة
ـ
طرابلس
تطوّر إلى إطلاق نار من أسلحة حربية ما أدى إلى إصابة شخص يُدعى "أ.ج" بجروح طفيفة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
.
وتم نقل المًصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة حيث وُصفت حالته بالمستقرة.
وسادت حالة من الخوف والهلع بين الأهالي نتيجة إطلاق النار الكثيف، فيما انتشرت وحدات من الجيش في المكان وعملت على إعادة الهدوء وبسط الأمن.
