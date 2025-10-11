بعد الغارات على المصيلح.. أدرعي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله

Advertisement

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش هاجم الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله والتي استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار بنى تحتية ارهابية في .وكتب عبر منصة "اكس": يواصل محاولاته لترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء معرضًا مواطني لبنان للخطر ومستخدمًا اياهم دروعًا بشرية، فوجود الاليات وأنشطة حزب الله في تلك المنطقة يشكلان خرقًا للتفاهمات بين اسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لحماية ".