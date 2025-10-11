Advertisement

لبنان

بعد الغارات على المصيلح.. أدرعي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله

Lebanon 24
11-10-2025 | 00:22
اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش هاجم الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله والتي استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار بنى تحتية ارهابية في جنوب لبنان.
 وكتب عبر منصة "اكس": يواصل حزب الله محاولاته لترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان معرضًا مواطني لبنان للخطر ومستخدمًا اياهم دروعًا بشرية، فوجود الاليات وأنشطة حزب الله في تلك المنطقة يشكلان خرقًا للتفاهمات بين اسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لحماية دولة إسرائيل".
 
افيخاي ادرعي

دولة إسرائيل

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

المصيلح

