تململ في أوساط أمن الدولة

لفت مصدر أمني الى أن حالة تململ واسعة تسجل في صفوف حوالى 1300 عنصر من مفصولين منذ سنوات الى لصالح "جهاز حماية الشخصيات".وفي التفاصيل، فإن هؤلاء العناصر هم من عناصر الدرك، ولكن وضعيتهم الحالية في أمن الدولة منعتهم من الإستفادة اسوة بزملائهم في قوى الامن الداخلي من قسائم المحروقات من بنزين ومازوت التي وزعت كمساعدة لمدة شهرين وتصل قيمتها الى 800 دولار تقريباً. ويؤكد هؤلاء أن مظلومية أخرى حلت بهم قبل أكثر من سنة عندما لم يستفيدوا من مساعدة المئة دولار لكل عنصر المقدمة حينها من .المصدر أشار الى أن هؤلاء لا يستفيدون من تقديمات أمن الدولة كونهم في الأصل من عناصر قوى الامن، ولا من مساعدات قوى الأمن كونهم مفصولون منذ سنوات لصالح .وختم المصدر "ان هؤلاء العناصر سيتقدمون بكتاب للمعنيين للنظر في وضعهم".