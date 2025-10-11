Advertisement

لبنان

تململ في أوساط أمن الدولة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-10-2025 | 01:30
لفت مصدر أمني الى أن حالة تململ واسعة تسجل في صفوف حوالى 1300 عنصر من قوى الأمن الداخلي مفصولين منذ سنوات الى أمن الدولة لصالح "جهاز حماية الشخصيات". 
Advertisement
وفي التفاصيل، فإن هؤلاء العناصر هم من عناصر الدرك، ولكن وضعيتهم الحالية في أمن الدولة منعتهم من الإستفادة اسوة بزملائهم في قوى الامن الداخلي من قسائم المحروقات من بنزين ومازوت التي وزعت  كمساعدة لمدة شهرين وتصل قيمتها الى 800 دولار تقريباً. ويؤكد هؤلاء أن مظلومية أخرى حلت بهم قبل أكثر من سنة عندما لم يستفيدوا من مساعدة المئة دولار لكل عنصر المقدمة حينها من الولايات المتحدة
المصدر أشار الى أن هؤلاء لا يستفيدون من تقديمات أمن الدولة كونهم في الأصل من عناصر قوى الامن، ولا من مساعدات قوى الأمن كونهم مفصولون منذ سنوات لصالح جهاز أمن الدولة .
وختم المصدر "ان هؤلاء العناصر  سيتقدمون بكتاب للمعنيين للنظر في وضعهم".

المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

