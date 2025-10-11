26
لبنان
تململ في أوساط أمن الدولة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-10-2025
|
01:30
لفت مصدر أمني الى أن حالة تململ واسعة تسجل في صفوف حوالى 1300 عنصر من
قوى الأمن الداخلي
مفصولين منذ سنوات الى
أمن الدولة
لصالح "جهاز حماية الشخصيات".
وفي التفاصيل، فإن هؤلاء العناصر هم من عناصر الدرك، ولكن وضعيتهم الحالية في أمن الدولة منعتهم من الإستفادة اسوة بزملائهم في قوى الامن الداخلي من قسائم المحروقات من بنزين ومازوت التي وزعت كمساعدة لمدة شهرين وتصل قيمتها الى 800 دولار تقريباً. ويؤكد هؤلاء أن مظلومية أخرى حلت بهم قبل أكثر من سنة عندما لم يستفيدوا من مساعدة المئة دولار لكل عنصر المقدمة حينها من
الولايات المتحدة
.
المصدر أشار الى أن هؤلاء لا يستفيدون من تقديمات أمن الدولة كونهم في الأصل من عناصر قوى الامن، ولا من مساعدات قوى الأمن كونهم مفصولون منذ سنوات لصالح
جهاز أمن الدولة
.
وختم المصدر "ان هؤلاء العناصر سيتقدمون بكتاب للمعنيين للنظر في وضعهم".
المصدر:
لبنان 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
