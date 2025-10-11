بحسب وزارة الصحة.. اليكم الحصيلة النهائية لغارات المصيلح

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أن غارة العدو التي استهدفت منطقة المصيلح أدت إلى سقوط من الجنسية وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيون من بينهم سيدتان.

