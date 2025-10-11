Advertisement

لبنان

بحسب وزارة الصحة.. اليكم الحصيلة النهائية لغارات المصيلح

Lebanon 24
11-10-2025 | 01:35
A-
A+
Doc-P-1427989-638957686640326726.jpg
Doc-P-1427989-638957686640326726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أن غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت منطقة المصيلح  أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيون من بينهم سيدتان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارة الاسرائيلية على المصيلح
lebanon 24
11/10/2025 13:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيان.. وزارة الصحة تعلن الحصيلة النهائية للإصابات جراء الغارة على النبطية
lebanon 24
11/10/2025 13:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارة الناقورة.. هذه الحصيلة النهائية
lebanon 24
11/10/2025 13:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: استهداف العدوّ لبلدة شبعا جنوب لبنان أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد
lebanon 24
11/10/2025 13:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

السورية

لبنان

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2025-10-11
06:22 | 2025-10-11
05:57 | 2025-10-11
05:54 | 2025-10-11
05:48 | 2025-10-11
05:46 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24