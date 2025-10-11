تسجل بلبلة داخل مرفق اعلامي رسمي بسبب تدخل اعضاء في هيئة معينة حديثا في شؤون تنفيذية لا صلاحية لهم بها. وتجري اتصالات بين المعنيين لضبط الوضع سريعا لضمان استمرار سير العمل في هذا المرفق الذي يجاهد العاملون فيه منذ سنوات للحفاظ عليه.

