خارطة التحالفات الى تغيير وتوازنات جديدة مرتقبة

يبدو ان المرحلة المقبلة في مرشحة لأن تشهد تحولًا ملحوظًا في خارطة التحالفات السياسية، إذ إن التطورات المرتقبة في المنطقة ستنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الواقع الداخلي.فالحراك السياسي الذي بدأ يظهر في الكواليس، إلى جانب الخلافات المتزايدة بين وعدد من المسؤولين، يشير إلى أن المشهد التقليدي الذي طبع التحالفات في السنوات الماضية لن يبقى على حاله.وتشير المعطيات إلى أن البلاد تتجه نحو تشكيل اصطفافات جديدة تختلف في مضمونها وتركيبتها عن التحالفات السابقة، ما قد يفتح الباب أمام توازنات سياسية مختلفة تعكس طبيعة المرحلة المقبلة.