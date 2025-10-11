Advertisement

لبنان

تطور العلاقات اللبنانية السورية.. نجاح ديبلوماسي سعودي

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
11-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1428021-638957734313978560.webp
Doc-P-1428021-638957734313978560.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن العلاقات اللبنانيةالسورية دخلت فعلاً مرحلة جديدة ومختلفة عمّا كانت عليه طوال السنوات الماضية، خصوصاً منذ التبدّل الجذري الذي شهدته دمشق بعد سقوط النظام السابق. فزيارة وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني إلى بيروت لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية أو خطوة رمزية، بل حملت مؤشرات واضحة على بداية مسار سياسي ودبلوماسي من نوع آخر بين البلدين، يعيد فتح القنوات الرسمية بينهما.
Advertisement

هذه الزيارة حملت في طيّاتها دلالتين واضحتين. الأولى أن النظام السوري الجديد بدأ فعلاً باستيعاب الواقع السياسي في المنطقة، والتعاطي مع لبنان على قاعدة الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة، بعيداً عن النظرة القديمة التي كانت تعتبر لبنان ساحة أو امتداداً لسياسات دمشق. أما الدلالة الثانية فهي أن الحراك الدبلوماسي الذي تقوده السعودية بدأ يعطي ثماره تدريجياً، من خلال الدفع نحو تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، وتهيئة الأرضية لتفاهمات جديدة تتجاوز منطق العداء أو الارتياب، نحو شراكة قائمة على المصالح المتبادلة.

في الوقت نفسه، يتقاطع هذا التطور مع حدثين سياسيين لا يقلّان أهمية. الأول هو المبادرة اللافتة التي أطلقها نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، تجاه السعودية، والتي لم تُقابل حتى الآن برفض أو تصعيد من الرياض، بل جرى التعامل معها بقدر من الانفتاح الحذر، ما يعكس وجود رغبة ضمنية في اختبار فرص التهدئة. أما الحدث الثاني فهو ما يُتداول عن قنوات تواصل غير مباشرة بين الحزب نفسه والنظام السوري الجديد، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة وتوضيح مساحات التعاون والاختلاف، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن المنطقة تشهد إعادة رسم للعلاقات ضمن مشهد أكثر واقعية وبراغماتية. فدمشق الجديدة تحاول فتح صفحة مختلفة مع جوارها، وبيروت تبدو مستعدة لالتقاط هذه اللحظة لإعادة بناء علاقة ندّية متوازنة مع سوريا، بينما تراقب الرياض هذا المسار من زاوية أوسع تتعلق بإعادة ترتيب البيت العربي. ومع هذا التداخل في الأدوار والمصالح، لا يُستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة بلورة تفاهمات سياسية واقتصادية جديدة بين لبنان وسوريا، تضع حدّاً لسنوات القطيعة وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً في المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
متري: العلاقات اللبنانية - السورية دخلت مرحلة جديدة
lebanon 24
11/10/2025 13:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء ابراهيم يتحدث عن "أمر إيجابي" يصبّ في مصلحة تحسين العلاقات اللبنانية – السورية
lebanon 24
11/10/2025 13:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يترأس اجتماعًا تنسيقيًا حول العلاقات اللبنانية – السورية
lebanon 24
11/10/2025 13:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
lebanon 24
11/10/2025 13:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وزير الخارجية

الأمين العام

حزب الله

دبلوماسي

السعودية

السورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2025-10-11
06:22 | 2025-10-11
05:57 | 2025-10-11
05:54 | 2025-10-11
05:48 | 2025-10-11
05:46 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24