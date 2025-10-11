تطور العلاقات اللبنانية السورية.. نجاح ديبلوماسي سعودي

Advertisement

يبدو أن العلاقات – دخلت فعلاً مرحلة جديدة ومختلفة عمّا كانت عليه طوال السنوات الماضية، خصوصاً منذ التبدّل الجذري الذي شهدته دمشق بعد سقوط النظام السابق. فزيارة السوري الجديد أسعد الشيباني إلى لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية أو خطوة رمزية، بل حملت مؤشرات واضحة على بداية مسار سياسي ودبلوماسي من نوع آخر بين البلدين، يعيد فتح القنوات الرسمية بينهما.هذه الزيارة حملت في طيّاتها دلالتين واضحتين. الأولى أن النظام السوري الجديد بدأ فعلاً باستيعاب الواقع السياسي في المنطقة، والتعاطي مع على قاعدة الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة، بعيداً عن النظرة القديمة التي كانت تعتبر لبنان ساحة أو امتداداً لسياسات دمشق. أما الدلالة الثانية فهي أن الحراك الدبلوماسي الذي تقوده بدأ يعطي ثماره تدريجياً، من خلال الدفع نحو تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، وتهيئة الأرضية لتفاهمات جديدة تتجاوز منطق العداء أو الارتياب، نحو شراكة قائمة على المصالح المتبادلة.في الوقت نفسه، يتقاطع هذا التطور مع حدثين سياسيين لا يقلّان أهمية. الأول هو المبادرة اللافتة التي أطلقها نائب لحزب الله، الشيخ نعيم ، تجاه السعودية، والتي لم تُقابل حتى الآن برفض أو تصعيد من الرياض، بل جرى التعامل معها بقدر من الانفتاح الحذر، ما يعكس وجود رغبة ضمنية في اختبار فرص التهدئة. أما الحدث الثاني فهو ما يُتداول عن قنوات تواصل غير مباشرة بين الحزب نفسه والنظام السوري الجديد، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة وتوضيح مساحات التعاون والاختلاف، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن المنطقة تشهد إعادة رسم للعلاقات ضمن مشهد أكثر واقعية وبراغماتية. فدمشق الجديدة تحاول فتح صفحة مختلفة مع جوارها، وبيروت تبدو مستعدة لالتقاط هذه اللحظة لإعادة بناء علاقة ندّية متوازنة مع ، بينما تراقب الرياض هذا المسار من زاوية أوسع تتعلق بإعادة ترتيب البيت العربي. ومع هذا التداخل في الأدوار والمصالح، لا يُستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة بلورة تفاهمات سياسية واقتصادية جديدة بين لبنان وسوريا، تضع حدّاً لسنوات القطيعة وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً وتعاوناً في المنطقة.