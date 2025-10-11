Advertisement

لبنان

في عيتا الشعب.. القاء عبوات متفجرة على منزل غير مأهول

Lebanon 24
11-10-2025 | 03:15
ألقت محلقة "كواد كوبتر" اسرائيلية، بعيد منتصف الليل الى القاء عبوات متفجرة على منزل غير مأهول، وسط بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ما ادى الى تدمير جزئي فيه واضرار كبيرة.
قضاء بنت جبيل

عيتا الشعب

بنت جبيل

بيرة

جبيل

