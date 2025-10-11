في عيتا الشعب.. القاء عبوات متفجرة على منزل غير مأهول

ألقت محلقة "كواد كوبتر" اسرائيلية، بعيد منتصف الليل الى القاء عبوات متفجرة على منزل غير مأهول، وسط بلدة في ، ما ادى الى تدمير جزئي فيه واضرار كبيرة.

Advertisement