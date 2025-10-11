سكاف: هناك شيء ما يُحضر من خلال كثافة المسيّرات التي تجول في سماء لبنان

Advertisement

حذّر النائب عبر "أكس" من ان الوضع في غير مريح، "فهناك شيء ما يُحضر من خلال كثافة المسيّرات التي تجول في سماء لبنان، ما يدل على ان قد تُقدم على حرب جديدة".وأضاف: "اتفاق غزة ترك وحيداً سياسياً وعسكرياً وفي أي تفاوض مقبل، على حزب الله أن يوافق فوراً على الحل الغزاوي للجنوب وأن ينتقل من إسناد غزة إلى إسناد الحل في غزة، ختم غزة".