لبنان

سكاف: هناك شيء ما يُحضر من خلال كثافة المسيّرات التي تجول في سماء لبنان

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:24
حذّر النائب غسان سكاف عبر "أكس" من ان الوضع في لبنان غير مريح، "فهناك شيء ما يُحضر من خلال كثافة المسيّرات التي تجول في سماء لبنان، ما يدل على ان إسرائيل قد تُقدم على حرب جديدة".
وأضاف: "اتفاق غزة ترك حزب الله وحيداً سياسياً وعسكرياً وفي أي تفاوض مقبل، على حزب الله أن يوافق فوراً على الحل الغزاوي للجنوب وأن ينتقل من إسناد غزة إلى إسناد الحل في غزة، ختم غزة".
