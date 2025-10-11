Advertisement

لبنان

بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:45
Doc-P-1428048-638957802229484552.jpg
Doc-P-1428048-638957802229484552.jpg photos 0
ألقى الوزير السابق مصطفى بيرم كلمةً في احتفال لحزب الله أشار فيها إلى أنّ "ما نعيشه اليوم هو حرب إبادةٍ يراد منها ضرب الوعي في كلّ إنسانٍ منّا"، مضيفًا أنّ "مشاهدة الإجرام والقتل على الهواء مباشرة تهدف إلى تدمير إنسانيتنا من الداخل لكنّ هذا الشعب أثبت أنّه أقوى من كلّ محاولات الإلغاء".
وأكد أنّ "المخطط كان يقوم على بثّ الشعور بالعجز والسقوط الداخلي غير أنّ عظمة هذا الشعب تجلّت عندما تحوّل الألم إلى قوةٍ فقدّم الشهداء من العلماء والقادة والنساء والأطفال وخرج من تحت الركام ليؤكد أنّ الإجرام لا يقتل الإرادة ولا يطفئ البصيرة".

ورأى أنّ "السرّ في هذه القوة هو الإيمان فعدوّنا يدرك أنّ سلاحنا الحقيقي ليس في البنادق فقط بل في القرآن، وعاشوراء، ومدارسنا، ومجتمعنا المقاوم الذي حفظ عزة الوطن وصان كرامته، ولهذا يُستهدف لأنه يحمل الشيفرة التي تحفظ إنسانية الأمة".

وختم بيرم بتأكيد أنّ "من يريد أن يتحدث عن السيادة والكرامة فليتعلم من دماء الشهداء ومعاني التضحية التي صنعها هذا المكوّن لأنّ لا سيادة تعلو على من قدّم للوطن والإنسانية أغلى ما يملك ولولا المجاهدون الذين صمدوا ستة وستين يومًا في وجه العدوان لكان العدو رفع علمه في بيروت وبعبدا لكنّهم من حفظوا السيادة والكرامة ووجه الوطن".
