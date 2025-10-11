Advertisement

لبنان

بري: العدوان الإسرائيلي على المصيلح لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:28
استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم السبت، العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، مؤكداً أن ما حصل يمثل عدواناً على لبنان وأهله.
وفي بيان له، قال بري: "العدوان الإسرائيلي السافر في شكله ومضمونه وفي زمانه ومكانه وبالأهداف التي طاولها لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا، الذين مجدداً بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم المشروع في حياة كريمة".


وأكمل: "المشهد يحكي عن نفسه ويعكس الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي، فهو كما في كل مرة ليس عدواناً على المصيلح وأهلها وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، إنما هو عدوان على لبنان وأهله كل اهله هناك إستهدف المسيحي كما المسلم وإختلط الدم بالدم، فلنتوحد من هناك من أجل لبنان في مواجهة العدوان".
 
 
 
