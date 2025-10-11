بري: العدوان الإسرائيلي على المصيلح لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا

استنكر ، اليوم السبت، العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، مؤكداً أن ما حصل يمثل عدواناً على وأهله.

وفي بيان له، قال : "العدوان السافر في شكله ومضمونه وفي زمانه ومكانه وبالأهداف التي طاولها لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا، الذين مجدداً بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم المشروع في ".





وأكمل: "المشهد يحكي عن نفسه ويعكس الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي، فهو كما في كل مرة ليس عدواناً على المصيلح وأهلها وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، إنما هو عدوان على لبنان وأهله كل اهله هناك إستهدف المسيحي كما وإختلط ، فلنتوحد من هناك من أجل لبنان في مواجهة العدوان".