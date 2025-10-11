هذه خسائر غارة المصيلح.. مئات الآليات تمّ تدميرها

نشرت " " تقريراً مفصلاً سردت فيه الخسائر التي نتجت عن الغارة التي طالت منطقة المصيلح - ، فجر اليوم السبت، حيث استشهد شخص وأصيب آخرون بجروح.

وذكرت الوكالة أنّ القصف أسفر عن تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، بينهم أكثر من 100 آلية "بوب كات"، صغيرة الحجم.

وأوضح التقرير أنَّ المعارض التي تعرضت للتدمير الكامل هي معارض ، طباجة، جعفر، صفاوي وترحيني، وتعتبر من أكبر وأضخم معارض الآليات في ، كما تعرضت الآليات في معارض عمار، ، سلامة، خاتون وخلدون لأضرار كبيرة، وقدرت الخسائر بمئات ملايين الدولارات.



وتسببت المعادية باقفال طريق المصيلح - بسبب الحفر وتسرب كبير لمادة الزيوت من الآليات المستهدفة، بينما عملت جرافات الدفاع المدني بعدها على ازالة الردم والعوائق وإعادة فتحها.





