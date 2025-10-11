Advertisement

لبنان

هذه خسائر غارة المصيلح.. مئات الآليات تمّ تدميرها

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:20
نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام" تقريراً مفصلاً سردت فيه الخسائر التي نتجت عن الغارة الإسرائيلية التي طالت منطقة المصيلح - جنوب لبنان، فجر اليوم السبت، حيث استشهد شخص وأصيب آخرون بجروح.
وذكرت الوكالة أنّ القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، بينهم أكثر من 100 آلية "بوب كات"، صغيرة الحجم.
 
 
وأوضح التقرير أنَّ المعارض التي تعرضت للتدمير الكامل هي معارض دياب، طباجة، جعفر، صفاوي وترحيني، وتعتبر من أكبر وأضخم معارض الآليات في لبنان، كما تعرضت الآليات في معارض عمار، فرحات، سلامة، خاتون وخلدون لأضرار كبيرة، وقدرت الخسائر بمئات ملايين الدولارات.
 

وتسببت الغارات المعادية باقفال طريق المصيلح - النبطية بسبب الحفر وتسرب كبير لمادة الزيوت من الآليات المستهدفة، بينما عملت جرافات الدفاع المدني بعدها على ازالة الردم والعوائق وإعادة فتحها.


أيضاً، تسبب العدوان الجوي بأضرار جسيمة بشبكة التوتر العالي 66 فولت، وبتحطم زجاج عشرات المنازل والمحال والمؤسسات التجارية على مسافة مئات الأمتار من موقع العدوان.
 
 
 
