لبنان

كهرباء لبنان تصدر بيانًا للمتضررين في الجنوب.. هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:22
 بعد الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت شبكة النقل / توتر عالي في منطقة مصيلح فجر اليوم السبت، أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا قالت فيه: 
"اعتداءات العدوّ الإسرائيلي، التي حصلت فجر اليوم بتاريخ 11/10/2025، قد أدت الى أضرار جسيمة على شبكة النقل / توتر عالي في منطقة المصيلح في الجنوب، مما تسبب بتدمير برج توتر عالي 66ك.ف. بالكامل وتقطّع نواقل خط زهراني - مصيلح وخروجه من الخدمة، ما أدّى الى تدنّي التغذية في محطتي صيدا وسبلين 66ك.ف. الرئيسيتين"
 
وأضاف البيان: "كما أدّت هذه الاعتداءات إلى تقطّع نواقل خط النقل الرئيسي زهراني - صور 220ك.ف، الذي يغذّي قسماً كبيراً من الجنوب، وبالتالي خروج محطات صور، وادي جيلو، السلطانية والطيبة من الخدمة، ومنذ الساعة السادسة صباحا، وبعد حصول العدوان الإسرائيلي مباشرة، توجهت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان الى موقع الأضرار، وباشرت بإجراء أعمال الصيانه والمناورات السريعة لإعادة التيار الكهربائي إلى المحطات المذكورة أعلاه على توتر 66ك.ف، وذلك بالتدرّج ابتداء من الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يومنا هذا، على ان يتم البدء بأشغال الصيانة على شبكة النقل الرئيسية 220ك.ف. فور إزالة الصاروخ غير المنفجر من تحت خط زهراني-صور 220ك.ف، والذي سوف تستغرق إزالته 72 ساعة وفقا لبيان الجيش اللبناني"
 
وقالت الشركة أن: "أشغال إعادة تاهيل شبكة الـ220ك.ف. تتطلب حوالي 4 ايام، لتبدأ بعد ذلك أشغال تركيب برج جديد 66ك.ف. مكان البرج المنهار وإعادة مد نواقل جديدة وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل هذا العدوان، وستقوم المؤسسة بوضع المواطنين بأية مستجدات بهذا الخصوص، في بيانات لاحقة".
وقالت الشركة أن الاصلاحات "تتطلب حوالي 4 ايام، لتبدأ بعد ذلك أشغال تركيب برج جديد 66ك.ف. مكان البرج المنهار وإعادة مد نواقل جديدة وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل هذا العدوان، وستقوم المؤسسة بوضع المواطنين بأية مستجدات بهذا الخصوص، في بيانات لاحقة".

 
