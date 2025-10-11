كهرباء لبنان تصدر بيانًا للمتضررين في الجنوب.. هذا ما جاء فيه!

بعد الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت شبكة النقل / توتر عالي في منطقة مصيلح فجر اليوم السبت، أصدرت بيانا قالت فيه:

"اعتداءات العدوّ ، التي حصلت فجر اليوم بتاريخ 11/10/2025، قد أدت الى أضرار جسيمة على شبكة النقل / توتر عالي في منطقة المصيلح في الجنوب، مما تسبب بتدمير برج توتر عالي 66ك.ف. بالكامل وتقطّع نواقل خط زهراني - مصيلح وخروجه من الخدمة، ما أدّى الى تدنّي التغذية في محطتي وسبلين 66ك.ف. الرئيسيتين"

وأضاف البيان: "كما أدّت هذه الاعتداءات إلى تقطّع نواقل خط النقل زهراني - صور 220ك.ف، الذي يغذّي قسماً كبيراً من الجنوب، وبالتالي خروج محطات صور، وادي جيلو، السلطانية والطيبة من الخدمة، ومنذ الساعة السادسة صباحا، وبعد حصول العدوان الإسرائيلي مباشرة، توجهت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة الى موقع الأضرار، وباشرت بإجراء أعمال الصيانه والمناورات السريعة لإعادة الكهربائي إلى المذكورة أعلاه على توتر 66ك.ف، وذلك بالتدرّج ابتداء من الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يومنا هذا، على ان يتم البدء بأشغال الصيانة على شبكة النقل الرئيسية 220ك.ف. فور إزالة الصاروخ غير المنفجر من تحت خط زهراني-صور 220ك.ف، والذي سوف تستغرق إزالته 72 ساعة وفقا لبيان "

وقالت الشركة أن: "أشغال إعادة تاهيل شبكة الـ220ك.ف. تتطلب حوالي 4 ايام، لتبدأ بعد ذلك أشغال تركيب برج جديد 66ك.ف. مكان البرج المنهار وإعادة مد نواقل جديدة وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل هذا العدوان، وستقوم المؤسسة بوضع المواطنين بأية مستجدات بهذا الخصوص، في بيانات لاحقة".

