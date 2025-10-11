25
لبنان
وزير الأشغال من المصيلح: لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل
Lebanon 24
11-10-2025
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
والنائب
هاني قبيسي
موقع الاعتداء
الإسرائيلي
في بلدة
المصيلح
جنوب لبنان
.
وقال رسامني:"لا كلام يصف ما تفعله
إسرائيل
وجئت لمعاينة الأضرار".
أضاف: "ما حصل مجزرة واجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت".
كما كانت جولة على المنازل القريبة المتضررة، حيث استمع الوزير الى الاهالي والعائلات، وشدد على ان اولويات الحكومة هي الوقوف مع الجنوب واعادة الاعمار مهما كلف الثمن، وان رئيس الحكومة كان ليتواجد هنا لولا سفره الى
فرنسا
وكل ما تفعله اسرائيل هي لتفرقتنا ولكن حماية الجنوب وحماية
لبنان
تكون في وحدتنا، وحدتنا هي التي تحمينا"
عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء
Lebanon 24
عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء
10:57 | 2025-10-11
11/10/2025 10:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية
Lebanon 24
كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية
10:51 | 2025-10-11
11/10/2025 10:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)
Lebanon 24
من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)
10:51 | 2025-10-11
11/10/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
Lebanon 24
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
10:41 | 2025-10-11
11/10/2025 10:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟
Lebanon 24
ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟
10:33 | 2025-10-11
11/10/2025 10:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
