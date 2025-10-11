Advertisement

لبنان

وزير الأشغال من المصيلح: لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل

Lebanon 24
11-10-2025
تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والنائب هاني قبيسي موقع الاعتداء الإسرائيلي في بلدة المصيلح جنوب لبنان.
وقال رسامني:"لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار". 

أضاف: "ما حصل مجزرة واجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت". 
 
كما كانت جولة على المنازل القريبة المتضررة، حيث استمع الوزير الى الاهالي والعائلات، وشدد على ان اولويات الحكومة هي الوقوف مع الجنوب واعادة الاعمار مهما كلف الثمن، وان رئيس الحكومة كان ليتواجد هنا لولا سفره الى فرنسا وكل ما تفعله اسرائيل هي لتفرقتنا ولكن حماية الجنوب وحماية لبنان تكون في وحدتنا، وحدتنا هي التي تحمينا"
