وزير الأشغال من المصيلح: لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل والنائب موقع الاعتداء في بلدة .

Advertisement

وقال رسامني:"لا كلام يصف ما تفعله وجئت لمعاينة الأضرار".



أضاف: "ما حصل مجزرة واجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت". وقال رسامني:"لا كلام يصف ما تفعله وجئت لمعاينة الأضرار".أضاف: "ما حصل مجزرة واجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت".

كما كانت جولة على المنازل القريبة المتضررة، حيث استمع الوزير الى الاهالي والعائلات، وشدد على ان اولويات الحكومة هي الوقوف مع الجنوب واعادة الاعمار مهما كلف الثمن، وان رئيس الحكومة كان ليتواجد هنا لولا سفره الى وكل ما تفعله اسرائيل هي لتفرقتنا ولكن حماية الجنوب وحماية تكون في وحدتنا، وحدتنا هي التي تحمينا"