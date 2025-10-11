لجنة الصحة في صيدا: تعاون مع مؤسسات أهلية ومراكز لمكافحة الإدمان

Advertisement

واصلت في بلدية برئاسة الدكتور تيسير الزعتري جولاتها على المراكز الصحية في المدينة، في إطار متابعتها للأوضاع الصحية وتعزيز التعاون بين البلدية والمؤسسات الأهلية المعنية.فقد زارت اللجنة أمانة سر تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ولجنة الصحة في التجمع، إضافة إلى المركز الأهلي لمكافحة الإدمان، في حضور رئيس التجمع ماجد حمدتو، ورئيس اللجنة الصحية حسن ، وعدد من أعضاء أمانة سر التجمع وممثلي مركز الإدمان.وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين لجنة الصحة في البلدية ومؤسسات التجمع، ولا سيما في مجال مكافحة الإدمان وتطوير الوقائية في المدينة.كما زارت اللجنة مستشفى لرعاية المسنين التابع لجمعية " البحر"، حيث جرى التداول في العامة، وإمكانية تطوير الخدمات الرعائية المقدّمة للمسنين في الدار، بما يضمن لهم بيئة صحية وإنسانية لائقة.وتأتي هذه الجولات في إطار خطة متكاملة وضعتها اللجنة لتعزيز التنسيق بين الجهات الصحية في صيدا، ومتابعة الملفات ذات الصلة بالسلامة العامة والصحة المجتمعية.