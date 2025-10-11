Advertisement

لبنان

لجنة الصحة في صيدا: تعاون مع مؤسسات أهلية ومراكز لمكافحة الإدمان

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1428069-638957834890580314.png
Doc-P-1428069-638957834890580314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت لجنة الصحة في بلدية صيدا برئاسة الدكتور تيسير الزعتري جولاتها على المراكز الصحية في المدينة، في إطار متابعتها للأوضاع الصحية وتعزيز التعاون بين البلدية والمؤسسات الأهلية المعنية.
Advertisement

فقد زارت اللجنة أمانة سر تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ولجنة الصحة في التجمع، إضافة إلى المركز الأهلي لمكافحة الإدمان، في حضور رئيس التجمع ماجد حمدتو، ورئيس اللجنة الصحية حسن أبو زيد، وعدد من أعضاء أمانة سر التجمع وممثلي مركز الإدمان.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين لجنة الصحة في البلدية ومؤسسات التجمع، ولا سيما في مجال مكافحة الإدمان وتطوير الخدمات الصحية الوقائية في المدينة.

كما زارت اللجنة مستشفى دار السلام لرعاية المسنين التابع لجمعية "جامع البحر"، حيث جرى التداول في الشؤون الصحية العامة، وإمكانية تطوير الخدمات الرعائية المقدّمة للمسنين في الدار، بما يضمن لهم بيئة صحية وإنسانية لائقة.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة متكاملة وضعتها اللجنة لتعزيز التنسيق بين الجهات الصحية في صيدا، ومتابعة الملفات ذات الصلة بالسلامة العامة والصحة المجتمعية.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بالتعاون مع مؤسسة "أبو مرعي الخيرية".. بلدية صيدا تطلق حملة لمكافحة التسول
lebanon 24
11/10/2025 18:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
lebanon 24
11/10/2025 18:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرافعي تتعاون مع منظمة العمل لمكافحة الجوع
lebanon 24
11/10/2025 18:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان وقطر يطلقان تعاونًا تقنيًا في مكافحة السرطان
lebanon 24
11/10/2025 18:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الخدمات الصحية

الشؤون الصحية

دار السلام

أبو زيد

بو زيد

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24