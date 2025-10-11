Advertisement

لبنان

الخولي: تعليق سوريا عمل المجلس الأعلى خرق دبلوماسي فاضح

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1428084-638957859033785303.png
Doc-P-1428084-638957859033785303.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على أنّ "الحملة كانت أول من دعا إلى إلغاء المجلس الأعلى اللبناني–السوري باعتباره أحد أبرز رموز مرحلة الوصاية السورية على لبنان"، إلا أنّ "تعليق عمل هذا المجلس من طرف واحد من قبل الحكومة السورية يُعدّ خرقاً دبلوماسياً فاضحاً ومخالفةً صريحةً للأعراف والاتفاقيات الدولية التي تنظّم العلاقات بين الدول".
Advertisement

وأوضح الخولي أنّ "اتفاقية الأخوّة والتعاون والتنسيق الموقّعة عام 1991، التي أنشأت هذا المجلس، تخضع لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، والتي تنصّ بوضوح على أنّ أيّ تعديل أو تعليق أو إلغاء لاتفاقٍ ثنائي لا يجوز أن يتمّ من طرف واحد، بل يجب أن يُسبَق بإشعار رسمي ومفاوضات متبادلة بين الحكومتين المعنيتين".

وأضاف أنّ "النظام الداخلي للمجلس الأعلى نفسه يفرض اتخاذ القرارات الكبرى، كالتعليق أو الإلغاء، بموافقة مشتركة من رئيسي الدولتين والحكومتين معاً، ما يجعل القرار السوري الأخير باطلاً من حيث الشكل والمضمون".

وأشار إلى أنّ "توقيت القرار السوري قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت يؤكّد استخفاف دمشق بالدولة اللبنانية وبمبدأ الاحترام المتبادل، ويكشف عن استمرارها في التعامل مع لبنان بعقلية الوصاية لا بعقلية الشراكة الندّية".

وختم الخولي بالتأكيد أنّ "لبنان لن يقبل المساس بسيادته تحت أي ذريعة، داعياً الحكومة اللبنانية إلى التحرّك الفوري عبر القنوات الدبلوماسية الدولية لتثبيت بطلان هذا التعليق الأحادي، وفتح نقاش رسمي حول إعادة صياغة الاتفاقيات اللبنانية–السورية بما يضمن سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني".
 
 
مواضيع ذات صلة
رجي: نرحب بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري ونتطلع إلى الغائه
lebanon 24
11/10/2025 18:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجيّة تبلغت عبر السفارة السوريّة في لبنان قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كافّة أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة
lebanon 24
11/10/2025 18:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة لوزير خارجية سوريا تستثني بري: تعليق العمل بالمجلس الأعلى وتباين حول المفقودين
lebanon 24
11/10/2025 18:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: تقرير "سينتشري" يشرع التوطين ويحمل تحيّزا فاضحا للنازحين
lebanon 24
11/10/2025 18:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

وزير الخارجية

اللبنانية

النازحين

دبلوماسي

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24