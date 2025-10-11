الفوعاني: إعادة إعمار الجنوب واجب سيادي وأخلاقي

Advertisement

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في الفوعاني خلال لقائه فاعليات اجتماعية وتربوية وبلدية في قاعة الإمام ، أنّ الحركة ستظل رائدة مشروع بناء الدولة العادلة والمؤسسات القادرة على حماية الإنسان وكرامته.وأضاف أنّ الدولة التي لا تُنصف الجنوب والبقاع والضاحية تُفرّط بسيادتها قبل أن تفرّط بحقوق مواطنيها، مؤكداً أنّ ليست منّةً من أحد، بل واجب سيادي وأخلاقي يُقاس بمصداقية الدولة مع شعبها.وأشار الفوعاني إلى أنّ الاستهداف المتكرر لمنطقة وآليات مشاريع إعادة الإعمار يهدف إلى كسر إرادة الجنوب وتعطيل أي جهود وطنية لإعادة دورة الحياة، إلا أن أهل الجنوب لن ينهزموا أمام القصف ولن يتراجعوا عن مسيرة البناء.وختم بالقول إن دعم جهود الإعمار اليوم يُعتبر امتداداً للمقاومة، لأن الأرض التي قدمت والتضحيات تستحق الحياة، داعياً إلى تضامن رسمي وشعبي شامل من أجل حماية السيادة وبناء الوطن.