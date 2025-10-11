Advertisement

لبنان

هذه حقيقة توجّه الجيش لتفتيش مبنى في الضاحية

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:40
أفادت معلومات "لبنان 24" أنّ الجيش لم يتوجّه لتفتيش أي مبنى في الضاحية أو غيرها من المناطق بناءً على طلب الميكانيزم، وما نُشر بهذا الخصوص عارٍ من الصحة.
