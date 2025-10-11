Advertisement

لبنان

في البقاع... سلبه "100 دولار" وفرّ إلى جهة مجهولة!

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:58
A-
A+

Doc-P-1428101-638957885919134355.webp
Doc-P-1428101-638957885919134355.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض المدعو ب. ف. من بلدة نيحا البقاعية لعملية سرقة نفذها مجهول على متن دراجة نارية محيط جسر شتورا-تعلبايا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 

وفي التفاصيل، اصطدم سائق الدراجة عمدًا بسيارة الشاب ب. ف. وعندما توقف الأخير جانب الطريق للتأكد مما يجري، أقدم صاحب الدراجة النارية على إشهار مسدس حربي في وجهه مهددًا إياه بالقتل من نافذة السيارة، ثم ركب خلفه داخل السيارة، حيث سلبه مبلغًا ماليًا قدره 100 دولار، قبل أن يفرّ المعتدي هاربًا إلى جهة مجهولة.


وتمّ الإشارة إلى أن الشاب ب. ف. أبلغ الجهات المختصة لمتابعة الحادثة، وتوجه في الوقت نفسه إلى مخفر شتورا لفتح محضر بالحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مواضيع ذات صلة
سرقة "غريبة" في طرابلس.. استدرجوه وطعنوه وفروا إلى جهة مجهولة
lebanon 24
11/10/2025 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التجارة الأميركي: وزارة الخزانة ستجني أكثر من 100 مليار دولار من برنامج التأشيرة الجديد
lebanon 24
11/10/2025 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: حجم الاستثمار العربي والأجنبي وصل إلى 100 مليار دولار خلال العامين ونصف الماضيين
lebanon 24
11/10/2025 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
lebanon 24
11/10/2025 18:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

تعلبايا

البقاعي

بقاعية

لبنان

بايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24