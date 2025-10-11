في البقاع... سلبه "100 دولار" وفرّ إلى جهة مجهولة!

Advertisement

وفي التفاصيل، اصطدم سائق الدراجة عمدًا بسيارة الشاب ب. ف. وعندما توقف الأخير جانب الطريق للتأكد مما يجري، أقدم صاحب الدراجة النارية على إشهار مسدس حربي في وجهه مهددًا إياه بالقتل من نافذة السيارة، ثم ركب خلفه داخل السيارة، حيث سلبه مبلغًا ماليًا قدره 100 دولار، قبل أن يفرّ المعتدي هاربًا إلى جهة مجهولة.وتمّ الإشارة إلى أن الشاب ب. ف. أبلغ الجهات المختصة لمتابعة الحادثة، وتوجه في الوقت نفسه إلى مخفر شتورا لفتح محضر بالحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.