الخازن يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه العدوان

تعليقًا على العدوان الاسرائيلي على المصيلح، رأى الوزير السابق وديع الخازن أن "العدوان الأخير على المصيلح، يعكس مرة جديدة بكل أبعاده الزمانية والمكانية والهدفية الطبيعة العدوانية لهذا الكيان، الذي لا يميز بين مناطق أو طوائف، ويستهدف المدنيين الأبرياء ومصادر رزقهم ومنازلهم. هذا العدوان السافر لن يثنينا عن التمسك بثوابتنا الوطنية وحق شعبنا في حياة كريمة وآمنة، ولن يغير من قناعاتنا الراسخة في الدفاع عن سيادة واستقلاله وأرضه. ونحن في هذا الموقف، نؤكد ما أكده دولة بأن العدوان على المصيلح هو بالأساس عدوان على لبنان بأكمله، على كل أبنائه مسلمين ومسيحيين، وأن دماء اللبنانيين جميعاً مختلطة في مواجهة اعتداءات العدو"زوأضاف الخازن: "يذكّرنا هذا العدوان بالحاجة الماسة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع القوى لمواجهة أي تهديد يطال الأرض والشعب.وختم: "إننا، إذ نؤكّد على ما ورد في موقف الرئيس ، ندعو إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الانتهاكات المتكررة، والضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه وحماية المدنيين الأبرياء. ومن موقعنا الوطني والإنساني، نؤكد، على غرار موقف ، أن شعبنا لن يرضخ للتهديدات، وأن دفاعنا عن لبنان وأرضه وأهله واجب مقدس يتجاوز أي اختلافات، وأننا سنظل صامدين مع أهلنا في المصيلح وكل لبنان، في مواجهة أي عدوان يطالنا، مستندين إلى وحدتنا الوطنية وصمودنا المشترك."(الوكالة الوطنية)