Advertisement

لبنان

الحجار: الجيش عنوان السيادة ودعم الحكومة كامل

Lebanon 24
11-10-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1428116-638957917020638762.jpeg
Doc-P-1428116-638957917020638762.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الداخلية أحمد الحجار من منطقة المصيلح أن الجيش اللبناني يمثل عنوان السيادة والصمود الوطني، مشددًا على أن الحكومة أعطته كامل الدعم في مواجهة العدوان والتهديدات. وقال الحجار: "الأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب، ونحن كحكومة سنقوم بكل ما هو مطلوب منا لضمان حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم".
Advertisement

وأضاف: "كل اللبنانيين خلف الجيش، وهو الضامن لاستمرار السيادة والحماية في كل الأراضي اللبنانية".
مواضيع ذات صلة
الحجار: الجيش هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه
lebanon 24
11/10/2025 18:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء لملتقى التأثير المدني تحت عنوان "لبنان دولة المواطنة: السِّيادة النَّاجِزة والشرعيَّة الفاعِلة"
lebanon 24
11/10/2025 18:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي من الدوحة: لبنان يدين استهداف قطر ويؤكد دعمه الكامل لسيادتها
lebanon 24
11/10/2025 18:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: الجيش سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة يوم 2 أيلول
lebanon 24
11/10/2025 18:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزير الداخلية

اللبنانية

الحجار

لبنان

دوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24