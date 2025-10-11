المركز الوطني في الشمال يستنكر العدوان على المصيلح

Advertisement

استنكر الوطني في ، كمال الخير، العدوان الغاشم على منطقة المصيلح في ، مشيرًا إلى أن الهجوم استهدف معارض مدنية وصناعية تضم حفارات، وأسفر عن سقوط وعدد من الجرحى. وأكد الخير أن هذا العدوان موجه ضد بأكمله ويهدف إلى تعطيل جهود إعادة إعمار الجنوب، لكنه شدد على أن ذلك لن ينال من عزيمة ومواقفه الوطنية الثابتة في الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته وشعبه.وعزى الخير عائلة الشهيد وطلب الشفاء العاجل للجرحى، داعيًا الدولة إلى اتخاذ مواقف واضحة على مستوى وكافة المحافل الدولية لوقف العدوان المستمر، مؤكدًا الوقوف الكامل إلى جانب ووضع كل إمكانيات المركز الوطني في تصرفه لدعم جهود حماية الجنوب والمجتمع اللبناني من الاعتداءات.