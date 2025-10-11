Advertisement

لبنان

المركز الوطني في الشمال يستنكر العدوان على المصيلح

Lebanon 24
11-10-2025 | 07:53


استنكر رئيس المركز الوطني في الشمال، كمال الخير، العدوان الإسرائيلي الغاشم على منطقة المصيلح في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن الهجوم استهدف معارض مدنية وصناعية تضم حفارات، وأسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى. وأكد الخير أن هذا العدوان موجه ضد لبنان بأكمله ويهدف إلى تعطيل جهود إعادة إعمار الجنوب، لكنه شدد على أن ذلك لن ينال من عزيمة الرئيس نبيه بري ومواقفه الوطنية الثابتة في الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته وشعبه.
وعزى الخير عائلة الشهيد وطلب الشفاء العاجل للجرحى، داعيًا الدولة إلى اتخاذ مواقف واضحة على مستوى مجلس الأمن وكافة المحافل الدولية لوقف العدوان المستمر، مؤكدًا الوقوف الكامل إلى جانب الرئيس بري ووضع كل إمكانيات المركز الوطني في تصرفه لدعم جهود حماية الجنوب والمجتمع اللبناني من الاعتداءات.
 
