25
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
Lebanon 24
11-10-2025
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن "
حزب الله
"، البيان الآتي: "يدين حزب الله العدوان الذي شنّه العدو
الإسرائيلي
فجر اليوم على طريق المصيلح -النجارية في جنوب
لبنان
، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، فضلًا عن خسائر كبيرة في الأرزاق والممتلكات، وهو يأتي في إطار الاستهدافات المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من العودة إلى حياتها الطبيعية".
Advertisement
اضاف: "إن هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، هو تعبير عن الغطرسة والإجرام
الصهيوني
المستمر والمتواصل تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت عربي ودولي وغطاء أميركي كامل يُجرّئ العدو على التمادي في عدوانه المستمر على لبنان والمنطقة".
تابع: "إن ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعًا تضامنًا وطنيًا ومن الدولة موقفا حازمًا يرتقي إلى مستوى التحديات والتهديدات القائمة، ويتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثّفة، ورفع الصوت عاليًا في كل المحافل العربية والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى
مجلس الأمن
للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته".
ختم: "إننا نؤكد أن هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته، وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن والراعي له. ونوجه التحية والإكبار إلى أهلنا الشرفاء الصامدين الذين يواجهون العدوان بثبات ويقدّمون التضحيات الجسام تأكيدًا على حقهم في أرضهم والعيش بكرامة في وطنهم".
مواضيع ذات صلة
جنبلاط دان العدوان الإسرائيلي على المصيلح ودعا دول "الميكانيزم" إلى التحرك الفوري
Lebanon 24
جنبلاط دان العدوان الإسرائيلي على المصيلح ودعا دول "الميكانيزم" إلى التحرك الفوري
11/10/2025 18:19:01
11/10/2025 18:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" يدين عدوان المصيلح ويدعو إلى رد عملي
Lebanon 24
"القومي" يدين عدوان المصيلح ويدعو إلى رد عملي
11/10/2025 18:19:01
11/10/2025 18:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: العدوان الإسرائيلي على المصيلح لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا
Lebanon 24
بري: العدوان الإسرائيلي على المصيلح لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا
11/10/2025 18:19:01
11/10/2025 18:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يدين "العدوان الإسرائيلي" على صنعاء
Lebanon 24
"حزب الله" يدين "العدوان الإسرائيلي" على صنعاء
11/10/2025 18:19:01
11/10/2025 18:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الإشراف
مجلس الأمن
الإسرائيلي
حزب الله
دبلوماسي
الصهيوني
عمدة على
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء
Lebanon 24
عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء
10:57 | 2025-10-11
11/10/2025 10:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية
Lebanon 24
كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية
10:51 | 2025-10-11
11/10/2025 10:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)
Lebanon 24
من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)
10:51 | 2025-10-11
11/10/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
Lebanon 24
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
10:41 | 2025-10-11
11/10/2025 10:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟
Lebanon 24
ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟
10:33 | 2025-10-11
11/10/2025 10:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
11:26 | 2025-10-10
10/10/2025 11:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:57 | 2025-10-11
عز الدين: المرأة في صميم مستقبل الغذاء
10:51 | 2025-10-11
كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية
10:51 | 2025-10-11
من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)
10:41 | 2025-10-11
بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه
10:33 | 2025-10-11
ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟
10:17 | 2025-10-11
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 18:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 18:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 18:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24