لبنان

هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"

Lebanon 24
11-10-2025 | 09:12
علم "لبنان 24" أن المُستهدف في الغارة الإسرائيلية في بلدة قلاويه قضاء بنت جبيل هو علي حسين سلطان، ابن بلدة الصوانة.
وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة علي في البلدة الجنوبية، ما أدى إلى استشهاده.
 


 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24