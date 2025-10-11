هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"

Advertisement

علم " " أن المُستهدف في الغارة في بلدة قلاويه هو ، ابن بلدة الصوانة.وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة علي في البلدة الجنوبية، ما أدى إلى استشهاده.