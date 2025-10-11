Advertisement

لبنان

منسى وعبود.. ونقاش الأوضاع الأمنية

Lebanon 24
11-10-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1428145-638957986000663497.png
Doc-P-1428145-638957986000663497.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى النائب جميل عبود، في مكتبه في اليرزة، وجرى خلال اللقاء التداول في الاوضاع الامنية، الى عدد من القضايا الخدماتية الخاصة بمدينة طرابس.
Advertisement

             
مواضيع ذات صلة
منسى بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية للجيش
lebanon 24
11/10/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات منسى.. بحث في الأوضاع الراهنة
lebanon 24
11/10/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى بحث مع النائب الحاج في الأوضاع السياسية والاجتماعية
lebanon 24
11/10/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة التحديات الأمنية.. تنسيق بين منسى والشيباني
lebanon 24
11/10/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

النائب جميل

وزير الدفاع

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:57 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:51 | 2025-10-11
10:41 | 2025-10-11
10:33 | 2025-10-11
10:17 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24