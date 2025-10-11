جنبلاط دان العدوان الإسرائيلي على المصيلح ودعا دول "الميكانيزم" إلى التحرك الفوري

Advertisement

دان رئيس الإشتراكي العدوان الذي طال منشآت صناعية في مدينة المصيلح، داعياً دول "الميكانيزم" للتحرّك الفوري ووضع حد للاعتداءات المتكررة، التي تشكل خرقاً فادحاً للقرارات الدولية وانتهاكاً لسيادة .كلام أتى على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة من وفود حزبية وشعبية، من بينها وفد من حزب "الوطنيين الأحرار" رأسه مفوض فادي المعلوف، موفداً من النائب كميل شمعون، لدعوته إلى المشاركة في المناسبة السنوية لاستشهاد داني شمعون وعائلته وشهداء "نمور الأحرار" في 25 الجاري في مار أنطونيوس الكبير في السوديكو.كما استقبل النائب جنبلاط أمين سرّ مطرانيّة ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك الأب سليمان وهبي.