"القومي" يدين عدوان المصيلح ويدعو إلى رد عملي

Advertisement

أدان ، في بيان أصدره اليوم، "العدوان الغادر" الذي استهدف فجرًا طريق المصيلح وأسفر عن وجرحى ودمار في ممتلكات مدنية، واصفًا العملية بأنها حلقة جديدة في مسلسل العدوان المستمر ضد .ورأى الحزب أن "الاكتفاء بالادانات لم يعد مقبولًا" ودعا إلى إجراءات عملية ورادعة، تشمل تفعيل التنسيق الكامل بين الجيش والمقاومة في إطار ما وصفه بـ«معادلة الدفاع الوطني»، وتحريك وسياسي فوري في المحافل الدولية لإدانة وكشف جرائمها ضد المدنيين، إضافة إلى دعوة كل القوى الوطنية والقومية لتوحيد الموقف دفاعًا عن سيادة لبنان وكرامته.وأضاف البيان أن "الرد الحقيقي على العدوّ الصهيوني لا يكون ببيانات الشجب، بل بالمقاومة الفاعلة وتحصين الداخلية”، مؤكّدًا أن دماء الضحايا أمانة في أعناق جميع اللبنانيين وأن مسؤولية الرد تقع على كل "وطني شريف".