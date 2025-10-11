Advertisement

لبنان

"القومي" يدين عدوان المصيلح ويدعو إلى رد عملي

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:02
أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان أصدره اليوم، "العدوان الصهيوني الغادر" الذي استهدف فجرًا طريق المصيلح وأسفر عن شهداء وجرحى ودمار في ممتلكات مدنية، واصفًا العملية بأنها حلقة جديدة في مسلسل العدوان المستمر ضد لبنان
ورأى الحزب أن "الاكتفاء بالادانات لم يعد مقبولًا" ودعا إلى إجراءات عملية ورادعة، تشمل تفعيل التنسيق الكامل بين الجيش والمقاومة في إطار ما وصفه بـ«معادلة الدفاع الوطني»، وتحريك دبلوماسي وسياسي فوري في المحافل الدولية لإدانة إسرائيل وكشف جرائمها ضد المدنيين، إضافة إلى دعوة كل القوى الوطنية والقومية لتوحيد الموقف دفاعًا عن سيادة لبنان وكرامته.

وأضاف البيان أن "الرد الحقيقي على العدوّ الصهيوني لا يكون ببيانات الشجب، بل بالمقاومة الفاعلة وتحصين الجبهة الداخلية”، مؤكّدًا أن دماء الضحايا أمانة في أعناق جميع اللبنانيين وأن مسؤولية الرد تقع على كل "وطني شريف".
 
(الوكالة الوطنية)

