لبنان

بالأسماء… إليكم أبرز الأسرى الذين استبعدتهم إسرائيل من صفقة التبادل

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:00
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مصلحة السجون بدأت نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر". 
تم نقل الأسرى المتجهين إلى غزة أو الخارج عبر معبر رفح إلى "كتسيعوت"، فيما نُقل من سيُبعدون إلى الضفة الغربية إلى "عوفر" غرب رام الله.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 250 فلسطينياً يقضون أحكاماً طويلة، إضافة إلى 1700 آخرين اعتُقلوا منذ 7 تشرين الاول 2023. 

 بدورها، ستفرج حماس عن 20 محتجزاً إسرائيلياً دفعة واحدة بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

وتشير التقديرات إلى وجود 48 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة.

ووافقت حكومة نتنياهو، وفق القناة السابعة الاسرائيلية، على إدخال 11 أسيراً من حماس بدلاً من أسرى فتح، بناء على طلب مباشر من حماس، مع استبعاد 4 من كبار الأسرى الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم.


وأبرز الأسماء المستبعدة هي:

1- مروان البرغوثي: اعتقل القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي عام 2002، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات.

2- أحمد سعدات: الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر على أحمد سعدات بالسجن 30 عاما.

3- حسن سلامة: أحد رموز العمل المسلح الفلسطيني، واتهم بالانتماء لكتائب عز الدين القسام، وقيادته لعمليات الثأر للقيادي القسامي يحيى عياش، التي أدت لوقوع عشرات القتلى الإسرائيليين، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبداً وثلاثين عاماً (1175 عاما).

4- عباس السيد: قائد سياسي وعسكري في حماس في محافظة طولكرم، اعتقلته إسرائيل عام 2002 وحكمت عليه بالسجن 35 مؤبدا و100 سنة، ورفضت الإفراج عنه في صفقات تبادل الأسرى، ومنها صفقة "وفاء الأحرار" التي حدثت عام 2011.

5- إبراهيم حامد: قياد كبير في كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، واعتقل في رام الله في أيار 2006، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد 54 مرة، حيث اتهم بتدبير سلسلة هجمات، منها تفجير مقهى مومنت في القدس (11 قتيلا)، وتفجير كافيتريا الجامعة العبرية (9 قتلى).

6- حكيم عواد: قاتل عائلة فوجل عام 2011، الذي يقضي 5 أحكام بالسجن المؤبد.

7- محمود عطالله: اعتقل محمود عطالله، وهو من مدينة نابلس منذ العام 2003 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد، إضافة إلى 15 عاماً.

8- حسام أبو صفية: مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، اعتُقل في كانون الاول 2024، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى، الذي كان في ذلك الوقت آخر منشأة طبية عاملة في المنطقة.

9- مروان الهمص: مدير المستشفيات الميدانية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اعتقل في تموز 2025 على يد قوة إسرائيلية خاصة أثناء زيارة ميدانية إلى مستشفى الصليب الأحمر في المواصي غرب خان يونس.

والطبيبان الفلسطينيان البارزين حسام أبو صفية مروان الهمص، من أبرز الشخصيات الطبية في القطاع الصحي بغزة، وقد أثار اعتقالهما موجة إدانة دولية ومطالبات من منظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنهما، وففا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.
