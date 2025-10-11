Advertisement

لبنان

على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:17
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدِّرات على متن سيّارة نوع "نيسان" على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح حتّى جبيل.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّتَيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديدهما، وهما المدعوان:

م. م. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)

أ. ك. (مواليد عام ۲۰۰۷، سوري)

بتاريخ 14-09-2025 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات شعبة المعلومات على متن سيّارة نوع "نيسان" لون جردوني في محلّة جونيه، حيث كمنت لهما وأوقفتهما وضبطت السيّارة، وأثناء عملية التوقيف، حاولا الفرار من أمام الدورية إلّا أنّه تمّت السيطرة عليهما.

 بتفتيشهما والسيّارة تمّ ضبط:

/38/ طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة بيضاء يُرجَّح أنّها مادّة باز الكوكايين زنتها حوالى /324/غ

/13/ طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة بيضاء يُرَجَّح أنّها مادّة الكوكايين زنتها حوالى /43/غ

مبلغ مالي وهواتف خلوية

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدِّرات لعدد من الزبائن على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح إلى جبيل لصالح أحد التجّار، كما اعترف الأوّل بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.
















 
 
