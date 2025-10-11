ماغي فرح مرشحة "التيار" للانتخابات؟

Advertisement

أكثر ما لفت المشاركين في القداس الذي أقامه " " لراحة أنفس ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ في "الفوروم دو "، ومتابعيه عبر الشاشة، تولي الاعلامية ماغي فرح تلاوة "الرسالة"، وهي التي طالما فاخرت باستقلاليتها وموضوعيتها وانتقادها للأحزاب حتى في خلال عملها في إذاعة "صوت " المملوكة من حزب الكتائب في ذروة سيطرة الحزب، وسيطرة " "، ولاحقاً انضمام "جيش" عند توليه الحكومة الانتقالية عام ١٩٨٨، حيث صنعت هذه الموضوعية والإستقلالية لماغي فرح نجوميتها وأكسبتها محبة المستمعين واستطاع صوتها كسر حواجز خطوط التماس والكانتونات.اوساط متابعة سألت اذا كانت هذه المشاركة مقدمة لترشيح فرح للانتخابات النيابية عن احد مقاعد" "؟