لبنان

بيان من "الصحة" بشأن الغارة على قلاويه

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:41
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة بمسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد.
وزارة الصحة العامة

قضاء بنت جبيل

وزارة الصحة

برج قلاويه

الإسرائيلي

بنت جبيل

إسرائيل

جبيل

