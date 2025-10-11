كرامي وسلامة يدشّنان مبنى مدرسة فريد سلامة وثانوية كفردبيان الرسمية



Advertisement

أكدت كرامي في كلمتها أن "المدرسة الرسمية ليست جدرانًا بل رسالة حيّة"، مشيدةً بـ"صمود المعلمين والإدارات"، ومعتبرة أن "الشراكة بين الدولة والمجتمع هي المفتاح الحقيقي للنهضة التربوية". افتتحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ووزير الثقافة ، مبنى مدرسة فريد سلامة الرسمية وثانوية كفردبيان الرسمية، بعد إنجازهما بتمويل من القرض الدولي S2R2، بحضور فعاليات تربوية وسياسية وبلدية.أكدت كرامي في كلمتها أن "المدرسة الرسمية ليست جدرانًا بل رسالة حيّة"، مشيدةً بـ"صمود المعلمين والإدارات"، ومعتبرة أن "الشراكة بين الدولة والمجتمع هي المفتاح الحقيقي للنهضة التربوية".

وأشادت بدور عائلة سلامة، وخصّت الوزير غسان سلامة بالشكر على وفائه لرسالة والده المربّي فريد سلامة، مؤسس المدرسة، قائلة: "من يزرع يترك أثرًا خالدًا في النفوس والأوطان".



بدوره، رحّب الوزير سلامة بالوزيرة كرامي، مؤكدًا أن كفردبيان "تخدم الوطن بصمت، وتسهم في اقتصاده ومعرفته"، مستذكرًا والده المربي فريد سلامة "الذي جعل التعليم الرسمي قضيته الأولى".



الاحتفال تخلله كلمات تربوية مؤثرة، وفيلم وثائقي عن مراحل الترميم، وسط أجواء احتفالية شارك فيها طلاب ومعلمو المدرستين.