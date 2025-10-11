من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)

Advertisement

قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر ، عصر اليوم، بانتشال ضبع ميت كان عالقًا على مصفاة سيفون المطريّة، وذلك خلال الكشف الدوري على المنشأة.وقد تمّت عملية الانتشال وفق الأصول، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لأي تلوث أو انسداد محتمل في مجرى المياه.وتُلفت المصلحة إلى أنّ الضباع المخططة تُعدّ من الأنواع النادرة والمحمية في بموجب القوانين البيئية والاتفاقيات الدولية، وهي تؤدي دورًا بيئيًا هامًا في تنظيف الطبيعة من الجيف وبقايا الحيوانات، ما يساهم في التوازن البيئي والصحي في الأنظمة الطبيعية.وفي هذا الإطار، تُدين المصلحة ظاهرة قتل الضباع أو تسميمها التي تشهدها بعض المناطق ، وتُذكّر بأنّ هذه الممارسات مخالفة للقانون وتشكل اعتداءً على التنوع الحيوي وعلى الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الحياة البرية.وتدعو المصلحة المواطنين والبلديات إلى الإبلاغ عن أي حالات مماثلة والتعاون مع والبيئية المختصة لحماية هذا النوع وغيره من الكائنات البرية المهددة بالانقراض، تأكيدًا على لبنان بالحفاظ على بيئته وثرواته الطبيعية.