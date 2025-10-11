Advertisement

لبنان

من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان... انتشال ضبع ميت في هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:51
Doc-P-1428167-638958023825234266.jpeg
Doc-P-1428167-638958023825234266.jpeg photos 0
قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عصر اليوم، بانتشال ضبع ميت كان عالقًا على مصفاة سيفون المطريّة، وذلك خلال الكشف الدوري على المنشأة.
وقد تمّت عملية الانتشال وفق الأصول، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لأي تلوث أو انسداد محتمل في مجرى المياه.


وتُلفت المصلحة إلى أنّ الضباع المخططة تُعدّ من الأنواع النادرة والمحمية في لبنان بموجب القوانين البيئية والاتفاقيات الدولية، وهي تؤدي دورًا بيئيًا هامًا في تنظيف الطبيعة من الجيف وبقايا الحيوانات، ما يساهم في التوازن البيئي والصحي في الأنظمة الطبيعية.


وفي هذا الإطار، تُدين المصلحة ظاهرة قتل الضباع أو تسميمها التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية، وتُذكّر بأنّ هذه الممارسات مخالفة للقانون وتشكل اعتداءً على التنوع الحيوي وعلى الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الحياة البرية.


وتدعو المصلحة المواطنين والبلديات إلى الإبلاغ عن أي حالات مماثلة والتعاون مع الجهات الرسمية والبيئية المختصة لحماية هذا النوع وغيره من الكائنات البرية المهددة بالانقراض، تأكيدًا على التزام لبنان بالحفاظ على بيئته وثرواته الطبيعية.
 


















