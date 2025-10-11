باسيل: أخشى تطيير الانتخابات وسنواجه أي مشروع يمسّ لبنان

قال رئيس " " النائب إن "روح هي أقوى بكثير من السياسة"، مشيراً إلى أن "من ركائز برنامجه تحييد عن صراعات الخارج وحصر حماية شعبه وأرضه وحدوده وثرواته بجيشه الوطني".

Advertisement



وذكر باسيل أن "من أهم ركائز برنامج التيار أيضاً الحفاظ على الهوية ورفض تطوين وعودة فورية للنازحين السوريين"، مشدداً على أهمية "إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة الأموال المنهوبة لأصحابها المودعين ومحاربة الفساد".



وأكد باسيل تمسك "التيار" بـ"مواجهة أي مشروع يمُسّ بوحدة لبنان، يقسّم أو يقتطع أجزاء منه، واعتماد اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتماني".



وفي كلمة له خلال قداس بمناسبة ذكرى 13 تشرين الأول، أكد باسيل أن "من أهم ركائز برنامج التيار، بناء علاقات حسن جوار مع على أساس الندية والاحترام المتبادل وتأمين المصالح المشتركة من دون التنازل عن الحرية والسيادة والاستقلال"، وأضاف: "من أهم ركائز برنامجنا تطوير النظام انطلاقاً من الطائف بحسن تطبيقه ومعالجة ثغراته وتثبيت الشراكة المتناصفة بدولة قويّة ورؤساء أقوياء".



كذلك، قال باسيل: "نكون أوفياء للشهداء عندما لا نتخلى عن لبنان الذي أرادوه ونكرّمهم بالتزامنا ببرنامج يجسد تضحياتهم. في لبنان، كل واحد من الشهداء قدم حياته من أجل لبنان والقضية التي يُؤمن بها. لذلك، فإن كمال جنبلاط، طوني فرنجية، بشير الجميل، رشيد كرامي، المفتي حسن خالد، رينيه معوض، داني شمعون، رفيق ، جبران تويني، بيار الجميل، إيلي حبيقة، أنطوان غانم، السيد حسن نصرالله.. كل هؤلاء هم شهداؤنا وشهداء لبنان، والإمام موسى الصدر المُغيّب فقيد كل لبنان".



وأضاف: "جزء من الوفاء لشهداء الجيش كان بتحرير لبنان من الاحتلال والوصاية ، والأهم هو أن شهداء 13 تشرين الأول كانوا أساس قضية تحرير لبنان وولادة التيار، فلا هو مولود من سلطة ولا كان هدفه السلطة".



كذلك، أكد باسيل أنّ "التيار لا يقبل بالمساس بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا يقبل أيضاً المساس بصلاحيات رئيس الحكومة"، وأضاف: "نواف سلام هو رئيس حكومتنا وليس صهيونياً وهو لبناني مثلما رئيس جمهوريتنا لبناني ولو اختلفنا مع الإثنين".



وعن الإنتخابات النيابية، قال باسيل متوجهاً إلى اللبنانيين في الاغتراب: "نحن أعطيناكم حقوقكم وليس نحن من نأخذها منكم، لأن هناك من يُصور لكم الموضوع بهذا الشكل. اليوم سأقدم مبادرة لحل مشكلة تصويت المنتشرين لكي تكتشفوا الحقيقة، حقيقة أنه بدلاً من أن يقوموا بإقامة معركة لنزع مقاعد الإنتشار، كان عليهم إقامة معركة للحفاظ على هذه المقاعد وإعطائكم الخيار لأن تنتخبوا من الخارج نوابكم في لبنان أو بالانتشار".



وأعرب باسيل عن مخاوفه من "تطيير حق انتخاب المغتربين بالكامل"، وقال: "أخاف أيضاً من أن يقوموا بتطيير الانتخابات بالكامل".



وتابع: "نحن على استعداد لإعطاء الخيار للمنتشر بأن ينتخب من الخارج، إما نائب بدائرته في الإنتشار وإما نائب بدائرته في لبنان".



وأكمل: "كي لا يتم الطعن بالقانون دستورياً لأن المقيمين لا يُتاح لهم هذا الخيار، فإننا مستعدون أن نقبل بأن يكون للمقيمين خيار بانتخاب نائب بدائرتهم أو نائب من الانتشار".



وقال: "لا أفهم كيف ممكن لحكومة تقول أن القانون لا يطبّق في وقتٍ أن تطبيق الأخير واضح، وبالتالي تعمل تطيير حقوق المغتربين".