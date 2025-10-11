22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حريق كبير عند الحدود الجنوبية.. وهذا ما فعلته "درونات إسرائيلية"
Lebanon 24
11-10-2025
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق هائل في خراج بلدة كفركلا -
جنوب لبنان
، في منطقة تُعرف باسم "
المطار
" غرب تلة الحمامص، وهي تعتبر منطقة خطرة بسبب قربها من الحدود ومن المركز
الإسرائيلي
المُستحدث على التلة المذكورة.
Advertisement
وعلى الفور، توجهت عناصر من الدفاع المدني بالتنسيق مع دورية من الجيش، إلى نقطة اندلاع الحريق لإخماده والسيطرة على النيران.
وأثناء عمل فرق الدفاع المدني، قامت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "
درون
" بإجبار عناصر الإطفاء على الانسحاب بعدما حلقت على علو مُنخفض جداً فوق رؤوسهم.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريق كبير عند الواجهة البحرية في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير عند الواجهة البحرية في بيروت
12/10/2025 04:28:34
12/10/2025 04:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
12/10/2025 04:28:34
12/10/2025 04:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": اندلاع حريق كبير في مبنى وراء المستشفي الايطالي في صور
Lebanon 24
"لبنان 24": اندلاع حريق كبير في مبنى وراء المستشفي الايطالي في صور
12/10/2025 04:28:34
12/10/2025 04:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": حريق كبير في البترون ومناشدات من الأهالي للمساعدة بإخماده
Lebanon 24
"لبنان24": حريق كبير في البترون ومناشدات من الأهالي للمساعدة بإخماده
12/10/2025 04:28:34
12/10/2025 04:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز الإسرائيلي
جنوب لبنان
الإسرائيلي
إسرائيل
المطار
درون
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2025-10-11
11/10/2025 04:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
Lebanon 24
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
16:26 | 2025-10-11
11/10/2025 04:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
16:03 | 2025-10-11
11/10/2025 04:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشوف.. "جثة داخل منزل" وهذه هوية الضحية
Lebanon 24
في الشوف.. "جثة داخل منزل" وهذه هوية الضحية
15:59 | 2025-10-11
11/10/2025 03:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:50 | 2025-10-11
مقدمات النشرات المسائيّة
16:26 | 2025-10-11
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
16:03 | 2025-10-11
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
15:59 | 2025-10-11
في الشوف.. "جثة داخل منزل" وهذه هوية الضحية
15:39 | 2025-10-11
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:35 | 2025-10-11
حيدر من المصيلح: العدوان رسالة إسرائيلية لمنع الإعمار
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 04:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 04:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 04:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24