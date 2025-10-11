حريق كبير عند الحدود الجنوبية.. وهذا ما فعلته "درونات إسرائيلية"

اندلع حريق هائل في خراج بلدة كفركلا - ، في منطقة تُعرف باسم " " غرب تلة الحمامص، وهي تعتبر منطقة خطرة بسبب قربها من الحدود ومن المركز المُستحدث على التلة المذكورة.

وعلى الفور، توجهت عناصر من الدفاع المدني بالتنسيق مع دورية من الجيش، إلى نقطة اندلاع الحريق لإخماده والسيطرة على النيران.