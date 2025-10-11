Advertisement

لبنان

حريق كبير عند الحدود الجنوبية.. وهذا ما فعلته "درونات إسرائيلية"

Lebanon 24
11-10-2025 | 12:05
Doc-P-1428186-638958065676776314.webp
Doc-P-1428186-638958065676776314.webp photos 0
اندلع حريق هائل في خراج بلدة كفركلا - جنوب لبنان، في منطقة تُعرف باسم "المطار" غرب تلة الحمامص، وهي تعتبر منطقة خطرة بسبب قربها من الحدود ومن المركز الإسرائيلي المُستحدث على التلة المذكورة.
وعلى الفور، توجهت عناصر من الدفاع المدني بالتنسيق مع دورية من الجيش، إلى نقطة اندلاع الحريق لإخماده والسيطرة على النيران.
 
 
وأثناء عمل فرق الدفاع المدني، قامت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "درون" بإجبار عناصر الإطفاء على الانسحاب بعدما حلقت على علو مُنخفض جداً فوق رؤوسهم.
 
 
 
